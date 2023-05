Atletica, Diamond League Rabat 2023: quattro azzurri al via

Sono quattro gli azzurri annunciati a Rabat, domenica 28 maggio, in occasione della seconda tappa di Diamond League. Elena Vallortigara (Carabinieri) è pronta all’esordio stagionale all’aperto nel salto in alto. Il bronzo mondiale è al ritorno dopo una stagione invernale che l’ha vista riportarsi alla quota di 1,95 prima della delusione di Istanbul, dove i suoi Europei si sono chiusi alle qualificazioni. Con lei a caccia di buone indicazioni c’è anche Osama Zoghlami (Aeronautica), bronzo europeo dei 3000 siepi. Poi Ludovica Cavalli (Aeronautica) sui 1500, la specialità della quale è campionessa italiana, e Catalin Tecuceanu (Fiamme Oro), negli 800 metri. Quest’ultimo, con tre titoli italiani assoluti in carriera, si gode l’inizio del 2023 all’aperto dopo aver raggiunto la finale agli Euroindoor (settimo). Diretta tv su RaiSport e su Sky Sport Uno dalle 20 alle 22.