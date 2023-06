Atletica, Diamond League 2023: undici italiani in gara a Parigi, c’è Marcell Jacobs

Nella giornata di venerdì 9 giugno, dalle ore 21:00 alle 23:00, allo stadio Chartley di Parigi andrà in scena la quarta tappa della Diamond League 2023, che sarà trasmessa in diretta tv su Rai 3 e Sky Sport Arena. C’è grande attesa per la gara dei 100 metri, alla quale è iscritto anche il campione olimpico di Tokyo 2020 Marcell Jacobs. L’atleta della Fiamme Oro, dopo l’ennesimo problema fisico, proverà a tornare al top confrontandosi con il campione del mondo dei 200 metri Noah Lyles, il keniano Ferdinand Omanyala, lo statunitense Ronnie Baker, gli africani Letsile Tebogo (Botswana) e Benjamin Azamati (Ghana), il giamaicano Yohan Blake, il francese Mouhamadou Fall.

Molto importante anche la gara della staffetta 4×100, che andrà a caccia di un tempo che possa permetterle di avvicinnarsi alla qualificazione per i Mondiali di Budapest: la squadra italiana sarà composta dai campioni olimpici Lorenzo Patta, Fausto Desalu e Filippo Tortu e uno tra Marco Ricci e Matteo Melluzzo per la seconda frazione.

Nel salto in alto ci sarò il bronzo mondiale Elena Vallortigara, che sfiderà la vicecampionessa olimpica Nicola Olyslagers (Australia), la statunitense Vashti Cunningham e l’ucraina quarta a Tokyo e Eugene Iryna Gerashchenko. Per quanto riguarda i 3000 siepi il bronzo europeo Osama Zoghlami può confermare l’ottimo debutto di Rabat dove si è espresso in 8:14.58. Il siciliano dell’Aeronautica dovrà vedersela contro il campione d’Europa Topi Raitanen (Finlandia) e l’etiope argento olimpico e mondiale Lamecha Girma. In campo femminile spazio alle primatiste con il bronzo europeo nel martello Sara Fantini, l’astista Roberta Bruni e la discobola Daisy Osakue.

Per quanto concerne le altre gare c’è grande curiosità anche per la primatista del mondo dei 400hs Sydney McLaughlin-Levrone (Usa), che sarà impegnata nei 400 piani. Duello tra primatiste mondiali nei 5000 metri: la keniana regina del Golden Gala Faith Kipyegon (3:49.11 WR a Firenze nei 1500) sfida sul terreno avversario la primatista dei 5000, l’etiope Letesenbet Gidey. Il norvegese Jakob Ingebrigtsen ambisce a sfilare a Daniel Komen la migliore prestazione mondiale delle 2 miglia (7:58.61 nel 1997). Altri protagonisti di spicco l’americano Grant Holloway nei 110hs, il greco Miltiadis Tentoglou nel lungo, il keniano Emmanuel Korir negli 800.