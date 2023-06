Atletica, Battocletti in azione in Francia: correrà i 5000 metri

L’obiettivo dichiarato è quello di scendere sotto il crono di 14:57, crono che rappresenta lo standard d’iscrizione per i Mondiali di Budapest. Nella serata di domani, sabato alle 21.20, Nadia Battocletti torna in pista in Francia, a Montesson, per la prima uscita dell’anno sulla specialità che fin qui le ha dato maggiori soddisfazioni in termini di prestigio internazionale, ovvero i 5000 metri. La mezzofondista delle Fiamme Azzurre, settima alle Olimpiadi di Tokyo, è la star dell’evento Fast5000 che la riporta su questa distanza a quasi dieci mesi dalla finale degli Europei di Monaco di Baviera, terminata al settimo posto. La missione non è semplice – la trentina ha fatto meglio di 14:57 soltanto ai Giochi in Giappone, per due volte, 14:46.29 in finale e 14:55.83 in batteria -, ma le precedenti uscite stagionali lasciano ben sperare, in particolare i 10.000 metri corsi a Londra in 31:06.42 (sfiorando il record italiano di Maura Viceconte, 31:05.57 nel 2000). Bisogna tornare ancora più indietro per il primato nazionale dei 5000: Roberta Brunet, 14:44.50 a Colonia nel 1996. Tra le rivali di Battocletti, nella serata francese, sono annunciate la diciottenne campionessa del mondo U20 Medina Eisa (Etiopia) e la keniana da 14:48.24 Selah Busienei. Dal fronte europeo, iscritte la quinta di Monaco, Amy Eloise Markovc, oro europeo indoor dei 3000 nel 2021, e la sesta, Calli Thackery, entrambe britanniche.

E poi la tedesca Alina Reh, fresca vincitrice in Coppa Europa dei 10.000 a Pacé, e la slovena Klara Lukan, avversarie di mille battaglie giovanili. Nella lista delle partenti anche Elisa Palmero. Occhio anche alla gara del miglio, che può essere illuminata dalla primatista italiana indoor Sintayehu Vissa, spettacolare 4:01.98 al Golden Gala nella gara-record dei 1500 di Faith Kipyegon. Due gare in due giorni per Alessandro Sibilio: il finalista olimpico dei 400hs e della 4×400 correrà sabato a Ginevra (Svizzera) nel giro di pista con ostacoli, poi domenica con la staffetta ad Annecy (Francia) per spingere il quartetto azzurro verso i Mondiali di Budapest, insieme a Edoardo Scotti, Lorenzo Benati e Brayan Lopez. Nell’esordio di Savona, Sibilio si è mostrato già in forma con il crono di 48.72 nei 400hs e in Svizzera incontra il turco Yasmani Copello e l’irlandese Thomas Barr. Domenica, a Sollentuna, c’è Simone Barontini negli 800 metri. Il mezzofondista delle Fiamme Azzurre, 1:46.29 domenica scorsa a Chorzow, sfida il keniano Collins Kipruto, lo spagnolo Adrian Ben, il sudafricano Tshepo Tshite.