Atletica, approvato il termine ‘short track’: sostituirà quello attuale ‘indoor’

Importante novità in arrivo nel mondo dell’atletica. Il Consiglio di World Athletics ha infatti approvato all’unanimità il termine ‘short track‘ (pista corta), che andrà a sostituire l’attuale ‘indoor‘ (coperto). Questa parola farà riferimento a tutti gli eventi in programma su una pista che misura 200 metri ed è stata introdotta al fine di “consentire una maggiore flessibilità nell’allestimento di piste da 200 metri che in futuro potrebbero essere costruite all’aperto o in luoghi temporanei” spiega il Consiglio della federazione mondiale.

L’approvazione ufficiale è in programma il prossimo agosto a Budapest, sede dei Campionati mondiali. Nell’elenco dei record resteranno quelli esistenti fino ad oggi e verranno introdotti quelli nuovi su ‘pista corta’ dei 200 metri, 400, 800, 1000, 1500, miglio, 3000 e 5000, 3 e 5 chilometri di marcia, pentathlon ed eptathlon, ed alcune staffette (4×200, 4×400, 4×800 e 4×400 mista).