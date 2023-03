Atletica, Aouani sul record nella maratona: “Il mio riscatto, risultato che per me vale doppio”

“È un risultato che per me vale doppio”. Queste le parole del neoprimatista italiano di maratona Iliass Aouani alla Fidal dopo il record di 2h07’16” a Barcellona. “Sono partito quindi con le aspettative un po’ ridimensionate, ma ho messo da parte i pensieri negativi. Il record per me è un riscatto di tante delusioni: anche per la maratona agli Europei di Monaco, che non era andata bene, e per la mancata partecipazione agli Europei di campestre. Al traguardo è difficile elaborare tutte le emozioni che si provano. Ho avuto una reazione liberatoria, per le incertezze dei giorni scorsi, come se ci fosse un nodo che di colpo si è sciolto e mi ha dato grande sollievo. Negli ultimi dieci chilometri ho corso da solo, cercando di ignorare il fastidio al piede destro per una vescica, e mentalmente mi ha aiutato l’obiettivo di sorpassare gli atleti che si staccavano su un tracciato veloce ma non velocissimo, con pendenze leggere ma continue, e in particolare con il finale in salita”. “È bello raccogliere il frutto del lavoro, mi dà molta fiducia. Non sarebbe stato possibile senza Massimo Magnani, il mio coach, e Mauro Crivellini che mi dà una mano negli allenamenti, il fisioterapista Massimo Tocchio e il manager Marcello Magnani. C’è soddisfazione, però anche consapevolezza di avere ancora margini di miglioramento e voglio superarli. Un primato che potrebbe essere presto battuto, forse già tra un paio di settimane”, conclude Aouani parlando della maratona del 2 aprile a Milano dove esordirà il campione europeo dei 10.000 metri Yeman Crippa.