Atletica, Antonella Palmisano si sottoporrà ad un’infiltrazione ecoguidata: “Voglio crederci ancora”

La campionessa olimpica della 20 km di marcia, Antonella Palmisano, sarà sottoposta martedì prossimo, presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, ad un’infiltrazione ecoguidata a cura del professor Dante Dallari, colui che l’ha operata lo scorso settembre. A renderlo noto è stato il responsabile medico della FIDA, Andrea Billi. Alla 31enne pugliese è stata riscontrata un’infiammazione del nervo sciatico al livello del cavo popliteo del ginocchio sinistro, che non ha niente a che vedere con l’intervento eseguito precedentemente all’anca. La sintomatologia verrà rivalutata 48 ore dopo l’infiltrazione con la ripresa dei normali allenamenti.

“Sono molto contento di aver ricevuto da voi tanti messaggi di affetto e vicinanza – ha affermato Palmisano sulle sue storie di Instagram -, anche se non ho potuto leggere e rispondere a tutti voi. Mi avete detto di non mollare, il che non è facile in questo momento. Ho pensato di smettere, ma alla fine ho capito che non mi sento pronta ad abbandonare: se ho affrontato un’operazione, è perché volevo darmi un’altra possibilità. I medici mi hanno detto che ci sono ancora delle possibilità, quindi io voglio crederci ancora”.