Sprint Festival Roma 2024: Jacobs supera Ali nei 100, Tortu vince i 200

Tra gli atleti più attesi per lo Sprint Festival, di scena allo Stadio dei Marmi di Roma, c’era Marcell Jacobs, ai nastri di partenza nei 100 metri. L’azzurro non ha deluso le aspettative ed ha corso in 10.07, migliorandosi rispetto alla prima uscita stagionale (il 10.11 fatto segnare a Jacksonville) ed assicurandosi il duello con Chituru Ali (secondo in 10.11). L’oro olimpico di Tokyo, protagonista anche del pass olimpico ottenuto dalla staffetta alle World Relays di Nassau, ha dunque firmato il primato stagionale e, pur essendo lontano dalla sua forma migliore, può essere soddisfatto. In un’intervista recente aveva detto di voler “sbagliare tanto” in queste ultime uscite prima degli Europei e delle Olimpiadi così da capire dove poter migliorare e i margini sembrano esserci.

“La gara è andata bene nonostante il solito errore in partenza. Sono comunque felice di aver corso in questo contesto e mi sono divertito parecchio – ha dichiarato Jacobs ai microfoni di Sky Sport – Ho avuto sensazioni positive, le stesse dell’allenamento, e sono davvero felice. In vista delle prossime gare devo lavorare meglio sulle partenze“.

CALENDARIO COMPLETO 2024 DI ATLETICA: TUTTI GLI EVENTI

PARIGI 2024, QUALIFICAZIONI ATLETICA: COME FUNZIONANO

Per quanto riguarda le altre gare, Filippo Tortu ha vinto i 200 metri ma con un tempo piuttosto alto (20.72): alle sue spalle Marco Ricci (20.97) e Andrea Federici (21.04). Primato personale per Zaynab Dosso, che ha conquistato i 200 metri in 23.12, precedendo Elisa Valensin 23.15 e Alice Mangione 23.16. Lo statunitense Trevor Stewart ha tagliato il traguardo per primo nei 400 in 45.86, trionfando davanti a Wladimir Aceti (46.05) e Riccardo Meli (48.35). Arianna De Masi si è imposta in 11.27 sui 100 metri, battendo Shania Collins (11.40) e Chiara Melon (11.57). Infine, Lisanne De Witte (52.38) ha avuto la meglio nei 400; dietro di lei Camille Laus (52.67) Giancarla Trevisan 52.69.