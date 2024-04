Running: record per Kimaru Sawe nella mezza maratona di Praga

La 30° edizione della maratona Praga è andata in archivio con il record del keniano Sabastian Kimaru Sawe, che ha migliorato il precedente record di gara di ben 23 secondi. Per Sawe, una cavalcata in solitaria già dal km 5 conclusasi con la conquista del traguardo in 58’24”, con l’incredibile vantaggio di 1’37” sul connazionale Geofry Kipchumba che taglia il traguardo in 1h00’01” a sua volta con una manciata di secondi sul connazionale Kabirech Patrick Mosin, terzo in 1h00’15”. Sesta vittoria nelle ultime otto mezze maratone per il keniano.”Sono assolutamente felice di essere riuscito a ottenere il mio record personale e a battere anche il record della gara. Ho fatto una bella corsa, il percorso era veloce e divertente. I tifosi mi hanno dato la carica, non ho avuto nessuna crisi.”, le sue parole.