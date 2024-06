Nasce Atletica Italiana TV su Sportface TV, canale Fidal al via con gli Europei di Roma

Campionati e meeting in diretta, gli highlights, tanti approfondimenti, le immancabili interviste: Atletica Italiana TV, il canale tematico della FIDAL visibile su Sportface TV, è pronto al debutto. In occasione degli Europei di Roma 2024, in concomitanza dei quali il progetto sarà lanciato ufficialmente, saranno trasmesse anche tutte le conferenze stampa della Nazionale live da Casa Atletica Italiana, oltre a numerosi contenuti esclusivi. E’ dunque tutto pronto per il lancio del canale istituzionale della Federazione Italiana di Atletica Leggera, che offrirà i propri contenuti con accesso gratuito, a disposizione di tutti gli appassionati dell’atletica leggera.

Il progetto nasce dalla collaborazione con Nexting, media company già partner dei maggiori player televisivi italiani (Rai, Mediaset, Sky), di Italia Team e di diverse emittenti in tutta Europa. Il canale sarà visibile sulla piattaforma OTT SportfaceTV, sempre più attiva nel mondo dell’atletica leggera con l’acquisizione dei diritti streaming della Wanda Diamond League, del Continental Tour Gold e del World Indoor Tour Gold. Il lancio ufficiale coinciderà con la conferenza stampa inaugurale di Casa Atletica Italiana, in programma giovedì 6 giugno alle 14.30.

COME ACCEDERE AL CANALE ATLETICA ITALIANA TV

Per fruire dei contenuti di Atletica Italiana TV, basterà cliccare su www.atleticaitaliana.tv per accedere al canale tematico sulla piattaforma SportfaceTV (tv.sportface.it). Al primo ingresso, sarà possibile creare un nuovo account gratuito, inserendo la propria mail e la password, per avere accesso a tutti i contenuti live e on demand dedicati ai Campionati italiani e ai meeting. Sugli store digitali è anche disponibile l’app di SportFace per iOS e Android, per poter seguire direttamente sul proprio smartphone o tablet le gare e gli altri contenuti. Inoltre, per quanto riguarda la Diamond League e il Continental Tour, si potranno acquistare le singole tappe a 1,99 euro: per favorire la fruizione da parte dei tesserati FIDAL sono previste promozioni speciali che saranno annunciate nelle prossime settimane.

LE DICHIARAZIONI

“Siamo felici di annunciare questa novità in occasione degli Europei di Roma 2024 – ha spiegato il numero uno della Fidal, Stefano Mei – Innovazione e professionalità per un’Atletica Italiana sempre più al passo con i tempi. Siamo certi che questo nuovo progetto ci permetterà di migliorare ulteriormente la qualità del prodotto-atletica, in una continua crescita, e a soddisfare sempre di più gli appassionati”.

“La strada innovativa intrapresa tra la Federazione guidata dal presidente Mei e il gruppo Nexting attraverso la piattaforma SportFace sarà un percorso di crescita comune entusiasmante – ha aggiunto il presidente di Nexting, Alessandro Picardi – Grazie alla visione rivolta sempre al futuro, questo sport migliorerà la qualità dell’esperienza-utente, ponendosi da subito all’avanguardia tecnologica di una nuova era di trasformazione digitale nella fruizione degli eventi sportivi”.

“Siamo entusiasti di questa nuova avventura al fianco della FIDAL – ha concluso il direttore responsabile di Sportface.it e Sportface TV, Alessandro Nizegorodcew – L’atletica leggera è tradizione, adrenalina, spettacolo, prestigio. La nostra ‘mission’, da 8 anni a questa parte, è sempre stata chiara: raccontare ‘tutte le facce dello sport’; poter parlare di ogni aspetto dell’atletica leggera, di ogni disciplina, tra eventi in diretta e format originali, sarà per noi un grande onore”.