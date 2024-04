Marcia: test funzionali per Palmisano, Stano e Fortunato prima della partenza per Antalya

Ultimi test funzionali per gli azzurri di punta della marcia a Castel Porziano, Roma, prima della partenza per Antalya: Antonella Palmisano, Massimo Stano e Francesco Fortunato si sono sottoposti a delle valutazioni, programmate dallo staff Fidal in sinergia con l’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni, che hanno consentito di verificare lo stato di forma degli atleti sui ritmi individuali previsti per i Mondiali a squadre che si terranno in Turchia e che metteranno in palio il pass olimpico per Parigi 2024 per quanto riguarda la staffetta.