Marcia, Palmisano vola a Podebrady: terza prestazione in carriera nella prima 20km della stagione

Terza prestazione in carriera per Antonella Palmisano che nella prima 20 km della stagione a Podebrady stampa il crono di 1h27:27, valido per il terzo posto. La marciatrice, campionessa olimpica di Tokyo, chiude ad un solo secondo dal tempo con cui lo scorso anno ha conquistato il bronzo ai Mondiali di Budapest. In Repubblica Ceca davanti all’azzurra ci sono la peruviana Kimberly Garcia Leon, che trionfa in 1h27:08, e l’ecuadoriana Glenda Morejon, sesta a Budapest, oggi seconda in 1h27:21. Bella soddisfazione anche per Eleonora Giorgi (Fiamme Azzurre) che realizza lo standard d’iscrizione per i Giochi di Parigi con 1h28:47 (richiesto 1h29:20) e termina la gara al settimo posto. In top ten anche Valentina Trapletti (Esercito), decima con il tempo di 1h30:05. Tra gli uomini, quinto posto per Francesco Fortunato (Fiamme Gialle) con 1h20:32, sesto Andrea Cosi (Carabinieri) con il personale di 1h20:56.

“Non mi sentivo così sicura in partenza, l’influenza della settimana scorsa mi aveva tolto qualche certezza e costretto ad allenamenti su ritmi lenti – le parole di Palmisano -. Ma Lorenzo (il coach e marito Dessi, ndr) era convinto che nonostante tutto potessi valere un tempo del genere, mai fatto ad aprile ma soltanto ad agosto. Difficilmente ho gareggiato in tre 20 km in stagione, come invece sarà quest’anno visto che ci sono Europei e Olimpiadi: stiamo uscendo un po’ dagli schemi e oggi è la conferma che il lavoro sta andando bene. Sono contenta. Ora dobbiamo continuare a crescere piano piano e trovare quella brillantezza che mi è un po’ mancata negli ultimi chilometri, ma anche prima, quando ho provato a cambiare passo all’undicesimo”. La stagione di Palmisano proseguirà con i Mondiali a squadre di Antalya, in Turchia, domenica 21 aprile: “Insieme a Massimo Stano daremo tutto per qualificare la staffetta mista alle Olimpiadi”, la promessa.