Antonella Palmisano rientra dopo sei mesi di assenza e a Ceprano, in provincia di Frosinone, trova il record personale nei 5000 metri in 20:44.13. L’azzurra oro europeo e bronzo iridato nei 30 km, torna così in gara dopo diverso tempo. L’inverno dell’atleta delle Fiamme Gialle è stato travagliato, a causa dell’infiammazione con lesione al cavo popliteo che l’ha costretta a due mesi di stop tra dicembre e gennaio. Al rientro, l’azzurra ha potuto godere del clima del Trofeo Fulvio Villa, dopo un’assenza dal panorama agonistico che durava dalla 10 km di Madrid, risalente allo scorso ottobre.

L’infortunio è ora alle spalle e ora Palmisano – reduce da tre settimane abbondanti trascorse in altura in Namibia – guarda ai prossimi appuntamento. Il primo evento internazionale saranno gli Europei a squadre di Podebrady, in programma il 18 maggio in Repubblica Ceca. Qui, Palmisano ha in programma il debutto nella 35 chilometri, con l’obiettivo di centrare la qualificazione ai Mondiali di settembre, previsti a Tokyo. L’italiana vuole rifarsi a livello internazionale, dopo le sfortunate Olimpiadi di Parigi 2024 che l’hanno vista ritirarsi nella gara individuale da campionessa in carica, prima di ottenere il sesto posto in staffetta.

LE PAROLE DI PALMISANO

“Quando c’è il personale si deve essere sempre contenti – dichiara Palmisano – anche se non mi sono sentita al meglio dal punto di vista tecnico. In altura ho lavorato parecchio macinando oltre 400 chilometri, nella prima settimana sono arrivata a 149 e credo di non averne mai fatti così tanti. Mi sono allenata molto bene, su un percorso a 1900 metri di quota, con un clima favorevole. E sono curiosa di vedere cosa posso fare all’esordio nella 35 chilometri agli Europei a squadre, poi sicuramente ai Mondiali punterò soprattutto sulla ‘venti’ ma ci sarà tempo per pensarci”, conclude.

IL PALMARES DI ANTONELLA PALMISANO

Giochi Olimpici

4a Rio (BRA) 2016 – 20 km

1a Tokyo (JPN) 2020 – 20 km

DNF Parigi (FRA) 2024 – 20 km

6ª Parigi (FRA) 2024 – Staffetta mista

Campionati Mondiali

51ª Saransk (RUS) 2012 – 20 km

12a Mosca (RUS) 2013 – 20 km

9ª Taicang (CHN) 2014 – 20 km

5a Pechino (CHN) 2015 – 20 km

3a Londra (GBR) 2017 – 20 km

17ª Taicang (CHN) 2018 – 20 km

13a Doha (QAT) 2019 – 20 km

3a Budapest (HUN) 2023 – 20 km

DNF Antalya (TUR) 2024 – Staffetta mista

Campionati Europei

7a Zurigo (SUI) 2014 – 20 km

3a Berlino (GER) 2018 – 20 km

1ª Roma (ITA) 2024 – 20 km