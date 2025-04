La Serie A di basket torna in campo per la ventottesima giornata di campionato, originariamente in programma per la giornata di sabato 26 aprile ma successivamente rimandata a causa del lutto nazionale che ha seguito la scomparsa del papa. La Virtus Bologna vince contro Varese e si mantiene in testa alla classifica, mentre Brescia batte Reggio Emilia. Successo in casa anche per Trento, che ha la meglio su Sassari, con Treviso che invece trionfa in trasferta su Scafati. Infine, Pistoia vince in trasferta contro Venezia.

TRENTO-SASSARI

Trento vince su Sassari per 95-77. La squadra di casa trova si mette davanti nel corso del primo quarto di partita, staccando gli avversari per poco più di un possesso. Al termine del quarto di apertura, la Dinamo insegue con quattro punti di ritardo e il tabellone segna 19-15. Le distanze si accorciano nel corso della seconda frazione, con Trento che rimane in testa. Al momento dell’intervallo, il risultato è fermo 2ul 42-39. I trentini aumentano i giri del motore, prendendo il largo. Sassari fatica a mantenere il ritmo degli avversari, commettendo diverse sviste e perdendo palle fondamentali. A dieci minuti dal termine della partita, il risultato è di 69-54. Nel corso dell’ultimo quarto, il copione del gioco rimane lo stesso e Trento va a vincere per 95-77.

SCAFATI-TREVISO

Treviso trionfa in trasferta e piega Scafati per 92-87. La partita si apre con un buon ritmo da parte dei padroni di casa, che si portano avanti di diversi punti. Treviso fatica a entrare pienamente in partita e al termine dei primi dieci minuti, il risultato è fermo sul 24-19. Il secondo quarto segue un canovaccio simile. Scafati rimane in testa, gestendo con sicurezza il vantaggio. Treviso non riesce a invertire la rotta e al suono della sirena, che segnala il termine della prima metà di gioco, il tabellone segna 50-42. Le distanze si accorciano al rientro in campo. La squadra di casa mantiene il comando, ma Treviso rimonta con velocità e inizia a tallonare l’avversario. Con ancora dieci minuti a disposizione, il risultato è di 66-64. Nel finale, la partita si ribalta. Treviso mette la freccia e passa avanti, cogliendo di sorpresa Scafati. I padroni di casa non possono nulla e si arrendono per 87-92.

TORTONA-MILANO

Milano vince sul campo di Tortona, in una partita conclusasi 68-85. L’Olimpia parte bene e dopo una prima frase di lotta ravvicinata, gli ospiti riescono ad allungare di alcuni possessi. Al termine del primo quarto, i piemontesi si trovano all’inseguimento per 16-22. Milano rimane in cattedra anche nel corso del parziale successivo. Tortona spreca palle importanti e non riesce a tenere il passo degli avversari. All’intervallo, le squadre vanno a riposo sul 36-41. Nella seconda metà, gli uomini di Messina aumentano i giri del motore, prendendo definitivamente il largo. Con ancora dieci minuti da giocare, il risultato è di 47-64. Nel quarto conclusivo, i milanesi si involano verso il successo che ottengono per 68-85.

BRESCIA-REGGIO EMILIA

Brescia ha la meglio su Reggio Emilia per 79-66. I padroni di casa salgono in cattedra già a partire dal primo quarto, con la Reggiana che fatica in avvio e rimane indietro di diversi possessi. La frazione iniziale si chiude con Brescia in vantaggio per 19-12. Reggio Emilia tenta di rispondere nel quarto successivo, accorciando le distanze fino al -5, ma senza riuscire a fare di meglio. L’intervallo interrompe il gioco con i bresciani al comando per 37-32. Alla ripresa, Brescia non perde il comando. Reggio Emilia insegue ad alcuni possessi di distanza, senza però mai riuscire a impensierire particolarmente l’avversario. Negli ultimi dieci minuti a disposizione, i padroni di casa si impegnano in uno sprint finale, concludendo la gara in vantaggio per 79-66.

BOLOGNA-VARESE

Bologna vince contro Varese per 104-67. La squadra ospite inizia con il piede migliore, costringendo le Vu Nere all’inseguimento. Al termine del primo quarto, i varesini vantano poco più di un possesso di vantaggio, con il tabellone che segna 13-17. Il vento cambia direzione nella frazione successiva, con la Virtus che mette la freccia. I bolognesi non faticano a prendere il largo, lasciando il vuoto dietro di loro. Varese si trova così a inseguire, faticando ad accorciare le distanze. All’intervallo, il risultato è fermo sul 45-30. Bologna si mantiene al comando anche nella seconda metà e i varesini rimangono a distanza. Con ancora dieci minuti da spendere sul parquet prima della sirena conclusiva, i padroni di casa sono in vantaggio per 80-50. Nel finale Bologna continua a macinare punti, andando a vincere la partita per 104-67.

VENEZIA-PISTOIA

Pistoia vince su Venezia per 93-90. Pistoia passa in testa nel corso del primo quarto, con Venezia che insegue a poco più di un possesso di distanza. Dopo i primi dieci minuti sul parquet, la formazione ospite è avanti per 16-20. Le distanze si dilatano nel corso del secondo quarto. La Reyer vive un momento di profonda difficoltà, che lascia ai pistoiesi la possibilità di allungare notevolmente. Alla sirena dell’intervallo, il risultato è di 32-45. Al rientro in campo, gli equilibri si confermano. I lagunari faticano a entrare in partita e dopo un primo quarto equilibrato sembrano mancare di coordinazione tra i membri della squadra. A dieci minuti dalla fine, Pistoia è avanti 57-72. Nel finale, Venezia firma un parziale da 33 punti, che riapre i giochi. Nonostante lo sprint finale, però, la Reyer non riesce a spuntarla e si arrende per 90-93.