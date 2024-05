Grifone Meeting 2024 in tv: programma, orari e diretta streaming atletica

Prosegue la stagione di atletica leggera sul suolo italiano, con le tappe di avvicinamento agli Europei di Roma e alle Olimpiadi di Parigi. Giovedì 23 maggio andrà in scena la 14esima edizione del Grifone Meeting internazionale Città di Asti. Tante le stelle, italiane e non, pronte a sfidarsi in pista e in pedana. Tra i presenti spicca Leonardo Fabbri nel lancio del peso, reduce dal nuovo record italiano con 22.95 metri a Savona e dalla vittoria anche al Meeting di Lucca. Grande spettacolo anche nei 100 metri, che vedrà in gara due atleti del calibro di Lorenzo Simonelli e Filippo Tortu. Di seguito, il programma dettagliato e le informazioni per seguire l’evento in tv le gare del Grifone Meeting.

STREAMING E TV – Il Grifone Meeting sarà trasmesso in differita streaming su Sportface TV, piattaforma OTT fruibile gratuitamente previa registrazione sia online che tramite APP (disponibile sugli store iOS e Android). In diretta invece sarà visibile in tv in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming su RaiPlay. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati anche con dirette testuali, cronache e tutti i risultati aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero alcuna emozione.

PROGRAMMA GRIFONE MEETING 2024

GIOVEDI’ 23 MAGGIO

100 metri maschili

400 metri femminili e maschili

800 metri femminili e maschili

1500 metri maschili

5000 metri femminili

Salto triplo femminile

Salto in lungo maschile

Salto in alto femminile

Salto con l’asta femminile e maschile

Lancio del peso maschile