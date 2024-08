Golden Gala Roma 2024, Jacobs sfiderà Kerley, Thompson e Tebogo nei 100. In gara anche Ali

Flashback di Parigi, precisamente al 4 agosto 2024, quando Kishane Thompson e Fred Kerley si sono arresi solamente a Noah Lyles nella finale dei 100m alle Olimpiadi. L’argento e il bronzo di Parigi saranno tra i protagonisti nei 100 metri al Golden Gala Pietro Mennea, in programma il prossimo 30 agosto allo stadio Olimpico di Roma. Nella tappa italiana della Wanda Diamond League gli occhi del pubblico casalingo però saranno inevitabilmente puntati su Marcell Jacobs. In Francia il campione olimpico di Tokyo 2020 ha sfrecciato in 9.85 chiudendo al quinto posto e migliorando nettamente il primato stagionale che aveva pareggiato in semifinale con 9.92. In carriera era andato più veloce solo due volte ai Giochi di Tokyo (tre anni fa 9.80 per l’oro e 9.84 nella semifinale) e ora vuole mettersi in luce all’Olimpico. Il suo calendario post Parigi era tutto da valutare, ma a Roma ci sarà. Proprio come Chituru Ali, che alle Olimpiadi non è andato oltre il settimo posto nella sua semifinale in 10.14.

La Capitale evoca bei ricordi per i due azzurri a meno di tre mesi dagli Europei. In quell’occasione Jacobs ha trionfato con il tempo di 10.02 davanti ad Ali (10.05) e ora entrambi puntano a fare bella figura in una gara che vedrà sei uomini con primati stagionali da 9.86 in giù. Oltre ai già citati Thompson e Kerley (che ha trionfato nel 2022 all’Olimpico di Roma con 9.92 e nel 2023 allo stadio Ridolfi di Firenze con 9.94), al via ci saranno anche Letsile Tebogo (Botswana), campione olimpico dei 200 metri allo Stade de France, lo statunitense Christian Coleman e il keniano Ferdinand Omanyala, rimasto fuori dalla finale olimpica in una stagione che l’ha visto correre in 9.79. A completare il cast saranno il giapponese Abdul Hakim Sani Brown e il giamaicano Ackeem Blake.