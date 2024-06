Europei Roma 2024, Tamberi: “Gara al cardiopalma, penso che Mattarella si sia divertito”

Uno dei grandi protagonisti degli Europei di Roma 2024 di atletica leggera è stato Gianmarco Tamberi, oro nel salto in alto. All’indomani della prestigiosa medaglia, l’azzurro ha dichiarato: “L’obiettivo era saltare 2.37, ma non era convinto che ci sarei riuscito. Messaggio agli avversari? Non voleva esserlo, non avrebbe avuto senso: sarebbe stato come stuzzicare il can che dorme“.

Tamberi ha poi parlato dell’abbraccio con Sergio Mattarella, che gli consegnerà il tricolore per Parigi 2024: “Gli chiederò se si sia mai divertito così negli ultimi vent’anni. Non lo so, ma secondo me si è divertito parecchio visto che la gara è stata al cardiopalma. Il discorso? L’ho già preparato prima degli Europei: è molto importante e sapevo che poi non avrei avuto molto tempo“.