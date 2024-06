Europei atletica Roma 2024, Tamberi: “Noi tra i migliori team in Europa”. Jacobs: “Importante gareggiare in casa”

“Sono molto orgoglioso, da capitano, della nostra squadra. È un team speciale, un grande gruppo, in cui ognuno tifa per l’altro e vuole che il compagno vinca. Inoltre, penso che siamo uno dei migliori, se non il migliore, team in Europa”. Lo ha detto l’oro olimpico di Tokyo 2020 nel salto in alto, Gianmarco Tamberi, durante la presentazione degli Europei 2024 di Atletica a Roma. “È la prima competizione dell’anno, sento molta pressione ma la amo. Quando competiamo vogliamo sempre vincere, ma in questo anno speciale, con le Olimpiadi alle porte, in questi Europei voglio soprattutto concentrarmi sulla performance, saltare alto per proseguire con tanta fiducia verso Parigi”, ha aggiunto.

Carico anche Marcell Jacobs che punta a “trasformare la pressione in energia” in un Olimpico che rappresenterà un aiuto in più. “Gareggiare in casa nostra è molto importante, spero di ottenere un grande risultato. Per me l’importante è divertirmi e sorridere sempre”, ha aggiunto il campione olimpico dei 100m e della 4×100. Il velocista azzurro arriva all’appuntamento con grande slancio, dopo mesi di cambiamento: “Nell’ultimo anno ho cambiato coach e Paese in cui mi alleno – ha spiegato Jacobs -. Stiamo migliorando, ma dobbiamo lavorare molto: quando cambi così tanto, è difficile mettere tutto insieme alla prima gara, bisogna competere e faticare per trovare la forma migliore”.

Da un oro a cinque cerchi ad un altro, Antonella Palmisano guarda l’Olimpico, dove è previsto l’arrivo dei marciatori, con ambizione. La mente va a Maurizio Damilano e ai Mondiali di Roma del 1987, ma non solo. “Giochiamo in casa, ci presentiamo come una squadra forte e lo dimostrano i risultati. Ci saranno molte energie positive. Noi marciatori avremo l’arrivo allo Stadio Olimpico, dove 50 anni fa un altro pugliese, Pietro Mennea, vinse l’oro: voglio caricarmi di quell’energia. Sono pronta a rimettermi in gioco e cercare di alzare ancora l’asticella – aggiunge la marciatrice, campionessa olimpica a Tokyo 2020 -, perché non mi sento ancora arrivata e voglio puntare sia agli Europei che alle Olimpiadi”.

“Questa competizione, oltre ad avere in palio il titolo continentale, permetterà a tanti atleti di raggiungere le Olimpiadi di Parigi: per questo, i migliori atleti d’Europa sono qui. È l’occasione di vedere una manifestazione straordinariamente importante, che con questi campioni è a livello di un’Olimpiade”, ha detto il presidente della FIDAL, Stefano Mei durante la conferenza. “Gli Europei tornano a Roma a 50 anni dall’ultima volta – ricorda Mei -, nello stesso stadio che è sempre più bella, anche con le nuove aree per i warm up: è una grandissima legacy che verrà lasciata alla città di Roma”.