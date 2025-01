Zane Weir, campione europeo indoor, è pronto al debutto stagionale. L’azzurro sarà in gara questo sabato alle 15:30 presso Nordhausen, in Germania. Weir è di rientro dal Sudafrica, dopo un secondo periodo di allenamento che ha svolto a Stellenbosch. A poco più di due mesi dagli Europei indoor di Apeldoorn, in programma in Olanda tra il 6 e il 9 marzo, la stagione si apre con grande intensità. Weir trova tra i rivali Roger Steen, dagli Stati Uniti, e il sudafricano Kyle Blignaut. Il lanciatore delle Fiamme Gialle è in cerca del riscatto, dopo un’estate che non è andata secondo i piani dopo una distorsione alla caviglia. L’azzurro ha concluso in undicesima posizione sia gli Europei di Roma – in scena a maggio – che i Giochi Olimpici di Parigi di luglio. Il problema alla caviglia sembra ormai essere stato archiviato e l’atleta allenato da Paolo Dal Soglio guarda ai prossimi mesi con decisione.

Il tricolore sarà rappresentato anche in Francia. A Nantes, infatti, è attesa la quattrocentista Alice Mangione. L’azzurra, facente parte del corpo sportivo dell’Esercito, ha fatto il proprio esordio ad Ancona, dove ha completato i 200 in 23.67. La classe ’97 è reduce da un’estate positiva: in occasione dei Giochi di Parigi 2024 ha ottenuto il proprio miglior tempo, trovando il traguardo in 51”07. Ora, Mangione affronterà la prima uscita dell’anno sui 400 indoor, con la gara in programma per la giornata di sabato. L’italiana dovrà sfidare Hannah Kelly, britannica e argento olimpico nella staffetta, e la francese Camille Seri. Alla prova sono iscritte anche Irene Siragusa e Sonia Malavisi.

Gli altri azzurri in gara

Questo weekend sono attesi anche diversi atleti azzurri in gara sul territorio nazionale. Riccardo Meli e Simone Barontini saranno impegnati nei 400 metri ad Ancona. Arianna De Masi correrà i 600 di Modena, Ottavia Cestonaro nel triplo a Padova. Inizia anche la fase regionale dei Campionati Italiani di lanci invernali, valida per la qualificazione alla finale nazionale di Rieti del 2 e 3 marzo. A Modena, Giovanni Frattini fa il proprio debutto stagionale, dopo essersi avvicinato al primato nazionale con 83.61, mancando di un metro il record di Carlo Sonego. A Lucca, invece, Rachele Mori sarà in gara nel martello, mentre Verona Emily Conte parteiperà sia al martello che al disco.