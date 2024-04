Atletica, Tortu: “Soddisfatto dell’esordio, il lavoro in Florida sta dando i suoi frutti”

Settimo posto in 10″15 all’esordio stagionale per Filippo Tortu, che a Gainesville, in Florida, ha rotto il ghiaccio sui 100 metri in un 2024 estremamente importante tra Europei e Olimpiadi. “Sono molto soddisfatto del debutto. Sono partito davvero bene e ho chiuso a circa un decimo da Lyles e Bednarek. Era da anni che non esordivo così bene“. L’azzurro ha poi aggiunto: “Sono consapevole di dover lavorare sul finale, inoltre ho faticato un po’ a far girare le game come so. Tuttavia siamo solo ad aprile e c’è tempo per mettere a punto la macchina. Ammetto di essere molto contento perché il lavoro che sto facendo in Florida con il mio allenatore sta dando i frutti sperati“. Il prossimo appuntamento per Tortu saranno ancora i 100 metri in quel di Clermont (Francia) nella giornata di sabato 20 aprile.