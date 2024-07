Atletica, Sara Fantini e Zane Weir in gara a Castelnovo ne’ Monti verso le Olimpiadi

Grande attesa a Castelnovo ne’ Monti per il 27° “Meeting d’estate”, in programma mercoledì 17 luglio nel pomeriggio. Tra i protagonisti di primo piano spiccano infatti Sara Fantini e Zane Weir, che nella provincia di Reggio Emilia ultimeranno la loro preparazione agonistica a pochi giorni dalla partenza per le Olimpiadi di Parigi 2024. Per la martellista dei Carabinieri dovrebbe essere il penultimo appuntamento, visto che sabato è attesa anche a Vicenza. Per lei, oro europeo a Roma con la misura di 74,18 con cui ha battuto anche la primatista del mondo Wlodarczyk, la volontà di confermarsi a Castelnovo dopo la vittoria dello scorso anno in 72,94.

Per Zane Weir invece spazio a una gara-test, con l’azzurro che prosegue nel percorso di rientro dall’infortunio dopo il 21,29 di domenica scorsa a Lignano. Il pesista, quinto ai Giochi di Tokyo 2020, se la vedrà insieme al sudafricano Kyle Blignaut e all’azzurro di Roma Lorenzo Del Gatto (Carabinieri). Tra le altre gare spicca anche la presenza nel disco maschile del campione italiano Alessio Mannucci (Aeronautica). Alle 18:30 il via al martello femminile, mentre il peso maschile è in programma dalle 19:00.