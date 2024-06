Atletica, nel weekend il Challenge di Brescia: in palio pass per gli Assoluti di La Spezia

Per il movimento italiano dell’atletica gli Europei di Roma, trionfali e ricchi di emozioni, sono già alle spalle. E nel weekend si torna in pista con il Challenge Assoluto di Brescia, mille iscritti circa in due giornate di gara intense sabato e domenica. I migliori tre di ogni specialità si qualificheranno agli Assoluti di La Spezia, in programma a fine giugno. Anche i piazzamenti dal quarto posto in giù, comunque, potranno essere utili per l’ammissione con i ripescaggi fino al ‘target number’ per i posti eventualmente lasciati vacanti da chi si è qualificato con lo standard richiesto.

Sarà dunque gran bagarre al Gabre Gabric di Sanpolino. Nei 200 è attesa l’azzurra Gloria Hooper, sulla distanza dei 400 metri ecco Raphaela Lukudo e Maria Benedicta Chigbolu, ma anche l’emergente Fatoumata Kabo. Nel salto in lungo troviamo in pedana Elisa Naldi, occhi su Giovanni Frattini nel giavellotto. E nei 100 metri, la gara regina, se la giocano tra gli altri Eric Marek e Lorenzo Ianes, mentre nei 400 maschili ci sonoStefano Grendene e Matteo Raimondi, infine nei 400hs in gara Alessia Seramondi e nei 100hs Celeste Polzonetti. Il salto triplo, per chiudere, tra le maggiori protagoniste ha Erika Saraceni.