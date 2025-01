Mattia Furlani è pronto a ripartire. Il talento azzurro sarà in scena a Ostrava, in Repubblica Ceca, per il Czech Indoor Gala, primo appuntamento di un 2025 in cui il giovane campione proverà a confermare e a migliorare quanto di buono fatto vedere in un 2024 da sogno. L’appuntamento ceco si terrà il prossimo 4 febbraio, pochi giorni prima che Mattia Furlani compia 20 anni, il 7 febbraio. Inoltre, la tappa di Ostrava, che rientra nella categoria Gold del Continental Tour, arriva dopo un lavoro intenso per l’azzurro nei mesi autunnali e invernali, in cui Furlani ha svolto sedute intense di allenamento dividendosi tra Rieti e i raduni di Tenerife e di Formia.

Mattia Furlani riparte dopo un 2024 strepitoso

La scorsa stagione, come anticipato, si è rivelata di grande successo per il classe 2005, che si è imposto anche tra i “grandi”, trovando soddisfazioni enormi in tutte le massime competizioni. Per capire quanto sia stato straordinario il 2024 di Furlani, basta pensare che è stato l’unico atleta azzurro capace di portare a casa una medaglia da tutte e tre le maggiori manifestazioni dell’anno. Prima l’argento ai mondiali indoor in Scozia (pareggiando la misura del vincitore Tentoglou, 8,22 metri), poi l’argento agli Europei di Roma con il record mondiale U20 (8,38) e poi il bronzo alle Olimpiadi.

Un bottino stellare per colui che, appunto, si è visto assegnare il premio di “Men’s Rising Star” da parte di World Athletics, oltre ad essere stato nominato “Atleta italiano dell’anno”. Anche per questi motivi, è indubbio che il 2025 sarà particolarmente importante per Mattia, perché dovrà fare i conti con il peso delle aspettative e delle responsabilità derivanti da tali traguardi.

Attesa per la stagione indoor: a marzo sia Europei che Mondiali

Tornando a Ostrava, quello che andrà in scena in Repubblica Ceca sarà una tappa molto importante per quella che sarà la stagione indoor. Comincia, infatti, l’avvicinamento ai due grandi eventi indoor che caratterizzeranno in particolare il mese di marzo. Tra il 6 e il 9 si terranno gli Europei indoor di Apeldoorn, in Olanda, mentre tra il 21 e il 23 marzo l’appuntamento è dall’altra parte del mondo, a Nanchino, in Cina, dove sarà il turno dei mondiali. Proprio nel Paese asiatico Mattia Furlani arriverà da vicecampione in carica, dopo l’argento conquistato a Glasgow lo scorso anno, prima medaglia di un 2024 che abbiamo già ricordato come straordinario.

Gli altri nomi da seguire a Ostrava

Ancora in riferimento all’appuntamento ceco, la concorrenza più importante arriverà proprio dagli atleti di casa. Stando ai nomi fin qui annunciati dagli organizzatori, infatti, tra gli atleti di più alto livello figura Radek Juska, che ha chiuso i mondiali di Budapest al settimo posto, fermandosi invece alla decima piazza alle Olimpiadi di Parigi. Un altro protagonista sarà Petr Meindlschmid, settimo agli Europei di Roma, la gara che ha visto Furlani saltare 8,38 metri firmando il record del mondo U20.

Per quanto riguarda i colori azzurri, cambiando disciplina, ecco che in gara ci sarà un altro nome importantissimo del panorama non solo italiano ma mondiale. In pedana in Repubblica Ceca, infatti, ci sarà anche Leonardo Fabbri, anch’egli al debutto stagionale.