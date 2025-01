La settimana appena cominciata si prospetta carica di emozioni per Victor Wembanyama, che torna a casa nella “sua” Parigi per gli NBA Paris Games 2025. Una doppia sfida che vedrà in scena gli Indiana Pacers ma soprattutto, appunto, i San Antonio Spurs del giovanissimo talento francese, giunto alla seconda stagione in NBA. Proprio nella capitale francese, con la maglia del Metropolitans 92, il classe 2004 si è messo definitivamente in mostra meritandosi l’avventura Oltreoceano. Saranno due le gare in programma, la prima giovedì 23 gennaio alle ore 20:00 e la seconda sabato 25 gennaio alle ore 18:00.

Un evento attesissimo, sia dai tifosi francesi che da Wembanyama stesso, il quale ha dato il via a una vera e propria caccia al tesoro per accaparrarsi un totale di dieci biglietti. Un’iniziativa annunciata dal giocatore tramite i propri social: in cinque città (Parigi, Lione, Lille, Marsiglia e Bordeaux) sono stati nascosti altrettanti QR Code tramite i quali è possibile aggiudicarsi due biglietti per ogni codice per le partite che si terranno alla Accor Arena della capitale transalpina.

Wembanyama, l’emozione per il ritorno a Parigi

Manca ancora qualche giorno alle partite, quindi, ma gli impegni di Victor sono già iniziati. Atterrato a Parigi con un volo proveniente da Miami, il francese non ha perso tempo e ha fatto visita al centro sportivo Maurice-Thorez di Nanterre. Il luogo dove da bambino trascorreva le sue giornate. Un tour pieno di ricordi, in cui ha mostrato l’impianto ai compagni di San Antonio.

“Provo una grande emozione. Ho ritrovato volti conosciuti e questo mi rende davvero felice. Non posso credere che tornerò qui con una squadra di NBA”, le sue parole in un’intervista rilasciata a Le Parisien. “Il modo in cui affronto questo viaggio è un po’ il mio modo per restituire qualcosa al pubblico francese, a chi non avrà mai l’opportunità di vederci giocare negli Stati Uniti. È surreale vedere i compagni degli Spurs qui a Nanterre, è come se due mondi si incontrassero”.

“La priorità sarà vincere”

Emozioni che però non distrarranno Wembanyama dall’obiettivo di vincere le due partite: “La priorità sono le prestazioni. Personalmente cercherò di approfittarne per ricaricare le batterie e vedere amici e parenti che vedo raramente. Ma il giorno prima della partita non vedrò nessuno, come al solito”. Testa al campo, quindi: “Vogliamo porre fine alla striscia di sconfitte consecutive. Lo ripeto, questa è la priorità della settimana. Fin da bambino ho imparato che per avere risultati non bisogna arrivare con uno stato d’animo qualsiasi. Avrò tempo anche per rilassarmi e vedere la mia famiglia: chi mi è attorno dà sempre ottimi consigli e mi dice cosa è fattibile e cosa no”. Vincere, quindi, affidandosi anche alla sua statura per risultare sempre più incisivo sotto il proprio canestro. Un dato impressionante, infatti, riguarda le stoppate: in appena un anno e mezzo in NBA, Victor ha effettuato più stoppate (395) del 90% di tutti i giocatori NBA.

La statistica: il 56% dei francesi conosce Victor

La Francia e Parigi, in particolare, sono pazzi per Wembanyama. Almeno, una grande parte. Dall’ultimo sondaggio condotto da Odoxa per conto di Winamax e RTL, infatti, è andato a indagare nel dettaglio quanto il classe 2004 sia noto alla popolazione francese. Non specificatamente appassionati di basket, quindi, anche se il 23% dei francesi si è dichiarato interessato all’NBA, dato che sale al 31% tra gli under 50 e al 37% tra i residenti nell’area metropolitana di Parigi. Riguardo le due partite degli NBA Paris Games 2025, poi, il 62% degli intervistati le ritiene un’ottima occasione per avvicinare il pubblico transalpino all’NBA.

L’indagine, condotta la scorsa settimana, ha coinvolto poco più di mille persone dai 18 anni in su. A proposito di Wembanyama, il 56% lo conosce. Un dato che a primo impatto potrebbe quasi sembrare “basso”, ma che in realtà è in crescita del 20% rispetto a giugno 2023, periodo in cui si è concretizzato il suo passaggio Oltreoceano.