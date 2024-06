Atletica, la Diamond League fa tappa a Stoccolma: sei azzurri in gara, diretta su Sportface TV

Sono sei gli azzurri in gara domenica 2 giugno nella settima tappa stagionale della Diamond League, il massimo circuito di atletica che sbarca a Stoccolma e che, come di consueto, sarà visibile in diretta in ppv su Sportface TV. Sei atleti di spicco della Nazionale italiana tutti convocati per gli Europei di Roma ai nastri di partenza in Svezia: per quanto riguarda la gara regina dei 100 metri, troviamo Zaynab Dosso al femminile e Chituru Ali al maschile, nei 400 ostacoli spazio a una super Ayomide Folorunso, mentre nei 1500 ben due azzurri al maschile, vale a dire Federico Riva e Ossama Meslek, con Sintayehu Vissa ai blocchetti tra le donne.

E per Dosso, primatista italiana dei 100, è il debutto assoluto in Diamond League, dove se la vedrà con alcune delle migliori velociste mondiali, come l’ivoriana Maria-Josée Ta Lou, la gambiana Gina Bass, la statunitense Brittany Brown. Anche al maschile ci sono tanti nomi di livello, e Chituru Ali vuole esaltarsi provando ad avvicinare la soglia fatidica dei 10 secondi: il quarto italiano di sempre sulla distanza sfiderà il giapponese Hakim Sani Brown, lo statunitense Kyree King, il camerunense Emmanuel Eseme, il giamaicano Ryiem Forde.

La primatista azzurra dei 400 metri, Ayomide Folorunso, se la vedrà con la fenomenale Femke Bol e con le tre giamaicane che hanno dominato pochi giorni fa a Oslo, Rushell Clayton, Andrenette Knight e Janieve Russell. Pietro Arese ha fatto cadere lo storico record di Genny Di Napoli nei 1500 metri maschili, ma gli altri due azzurri Federico Riva e Ossama Meslek non vogliono restare e a Stoccolma cercheranno di abbassare i loro personali. Sinta Vissa debutta al femminile a livello europeo in tutta la stagione: la mezzofondista azzurra di stanza negli Stati Uniti, terza italiana di sempre, sfiderà la britannica Laura Muir, l’etiope Birke Haylom e altre quattro atlete con un personal best inferiore ai quattro minuti.

DIAMOND LEAGUE STOCCOLMA: DIRETTA STREAMING IN PPV SU SPORTFACE TV

Come tutte le tappe di Diamond League, anche quella di Stoccolma sarà visibile in diretta streaming integrale su Sportface TV, piattaforma OTT fruibile sia online che tramite APP (disponibile sugli store sia iOS che Android). La registrazione è gratuita, mentre le tappe della Diamond League sono acquistabili al prezzo di 1,99€. Inoltre, le gare saranno trasmesse per gli abbonati su Sky Sport Arena (in streaming su Sky Go e Now), e in chiaro su Rai Sport HD (in streaming su Rai Play). In alternativa, Sportface.it vi terrà informati anche con dirette testuali, cronache e tutti i risultati aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero alcuna emozione.