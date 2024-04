Atletica, Jacobs rompe il ghiaccio in Florida: debutterà sui 100 metri sabato a Jacksonville

Marcell Jacobs è finalmente pronto al ritorno in pista. La sua prima uscita del 2024 saranno i 100 metri a Jacksonville, in Florida, nella giornata di sabato 27 aprile. L’azzurro, atteso da un’estate estremamente calda in cui sarà chiamato a difendere il titolo olimpico a Parigi e quello europeo a Roma, se la vedrà – tra gli altri – anche con alcuni suoi compagni di allenamento: lo statunitense Trayvon Bromell, il canadese Andre De Grasse e il giapponese Hakim Sani Brown. A completare la start list saranno il francese Christophe Lemaitre, il giamaicano Ryiem Forde, i brasiliani Erik Cardoso e Felipe Bardi, il cinese Xie Zhenye.

Risale addirittura allo scorso settembre, a Zagabria, l’ultima gara sui 100 metri di Jacobs, il quale tornerà ad essere protagonista nell’evento East Coast Relays, sulla pista dell’Hodges Stadium nella University of North Florida, proprio dove si allena. Per Marcell si tratterà del primo di una lunga serie di impegni: a inizio maggio gareggerà con la staffetta 4×100 a Nassau per qualificarsi a Parigi, poi si sposterà in Europa per il Roma Sprint Festival (18 maggio) e il Golden Spike di Ostrava (28 maggio). Quindi i due appuntamenti più importanti: gli Europei di Roma e le Olimpiadi di Parigi.