Atletica: Jacobs in pista a Rieti in vista di Parigi 2024

Sarà la pista dello stadio “Raul Guidobaldi” a ospitare l’ultimo test agonistico in vista di Parigi 2024 di Marcell Jacobs e degli altri sprinter che da quasi 2 mesi si stanno allenando nella città del Lazio, al Rieti Olympic Training Camp 2024. Il tecnico statunitense Rana Reider ha deciso di far sostenere ai velocisti del suo gruppo un ultimo test agonistico preolimpico dei suoi atleti con le stesse cadenze orarie dei turni che dovranno affrontare sui 100 metri tra tre settimane in Francia, sulla stessa pista dove nel 2007 il giamaicano Asafa Powell ha realizzato il record del mondo (9″74 in semifinale del Rieti Meeting) dei 100 metri.

Reider ha richiesto di allestire un programma di massima che prevede: sabato 13 luglio, intorno alle 18.30, il primo turno e domenica 14 luglio, tra le 17.30 e le 18, le semifinali e, tra le 19.10 e le 19.30, la finale. Le gare, grazie alla preziosa collaborazione della Studentesca Andrea Milardi, saranno ospitate come “competizioni extra” nell’ambito dei Campionati Regionali Junior e Promesse, che in quel weekend (13-14 luglio) sono in calendario allo stadio Guidobaldi. Sarà l’ultima verifica per Marcell Jacobs, il campione olimpico dei 100 metri, che dopo aver vinto la medaglia d’oro ai Campionati Europei di Roma e realizzato il proprio primato stagionale a Turku con 9.92, tornerà in pista per valutare la propria condizione in un periodo di estremo carico di lavoro. Sarà certamente una verifica di alto livello, in quanto al via ci saranno i canadesi André DeGrasse, campione olimpico dei 200 metri, e Jerome Blake, il giapponese Abdul Hakim Sani Brown, oltre agli atleti della staffetta cinese 4×100 (Zenhje Xie, Yan Haibin, Chen Jiapeng, Deng Zhijan, Wu Zhiqiang) che da oltre un mese sta effettuando la propria preparazione olimpica al Camp reatino di Rana Reider. Il tecnico statunitense, inoltre, per completare le corsie sta estendendo l’invito a prendere parte al test ad altri velocisti.

Nei prossimi giorni, appena sarà definito l’orario, verrà comunicato il programma ufficiale delle due giornate dedicate allo sprint in prospettiva olimpica, con Rieti che in un weekend ad altissima velocità, tornerà, come ai tempi del Meeting, al centro del mondo dell’atletica leggera.