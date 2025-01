Tutto pronto per l’esordio stagione di Marcell Jacobs. Saranno grandi emozioni nei 60 metri del meeting americano di Boston, in Massachussets. A confermare la presenza nella terza tappa Gold del World Indoor Tour è stato lo stesso Jacobs su Instagram: “Boston, I’m coming! Manca pochissimo al debutto stagionale indoor. Sono pronto a dare il massimo e cominciare quest’anno al meglio!”, ha scritto l’azzurro che sarà uno dei tre top-10 di sempre sulla distanza: il personale di Jacobs infatti è il 6″41 della finale vinta ai Mondiali indoor di Belgrado 2022 ma ci sono anche il 6″42 di Bromell nel 2023 e il 6″43 di Lyles nel 2024. Il tutto senza trascurare il 6″45 corso all’aperto da Hughes nel 2023.

Parterre di alto livello a Boston

Saranno diversi gli avversari con Jacobs si scornerà tra due giorni. Ecco i profili dei finalisti.

Noah Lyles: oro olimpico nei 100 metri e bronzo nei 200 metri ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. A livello olimpico vanta anche un bronzo anche a Tokyo 2020 nei 200. Nel 2024 ha collezionato, oltre alla trionfale rassegna francese, due argenti ai Mondiali indoor di Glasgow, uno nella 4×400 e uno proprio nei 60 metri con anche il personale sfiorato in 6″44. Il primato di carriera l’ha toccato sempre nel 2024, ma ad Albuquerque il 17 febbraio (6″43). Nei 60 sempre a Boston ha corso in 6″51 nel 2023 e in 6″57, ma nel 2018.

Travyon Bromell: torna alla regolare attività dopo un 2024 pieno di problemi di problemi fisici. Ai Giochi Olimpici ha raggiunto la finale nei 100 metri a Rio 2016. Sono due i bronzi a livello mondiale, uno a Pechino nel 2015 (9″92) e uno ad Eugene (9″88), ultima medaglia individuale conquistata, nonché unica negli ultimi nove anni. L’unico oro mondiale, esclusi gli Under 20 del 2014, lo ha conquistato proprio nei 60 metri, ma nel 2016 indoor a Portland (6″47).

Zharnel Hughes: bronzo olimpico nella 4×100 a Parigi 2024 (37″61) e bronzo ai Mondiali di Eugene 2022 sempre nella 4×100 (37″83). A livello individuale sono quattro le medaglie conquistate: due ori europei (100 metri Berlino 2018, 200 metri Monaco 2022), un argento europeo (100 metri Monaco 2022) e un bronzo mondiale (100 metri Budapest 2023) Sia a Berlino che a Monaco oro anche nella 4×100.

Udodi Onwuzurike: nigeriano, nato a Detroit, classe 2003. Buona promessa della velocità africana. Vanta un oro ai Mondiali Under 20 2021 di Nairobi nei 200 metri piani (20″21) e un bronzo ai Giochi del Commonwealth del 2022 nella 4×100 (38″81). Ai Giochi Olimpici di Parigi si è fermato in semifinale nei 200 metri (20″72), che sono per caratteristiche sua distanza preferita.

Terrence Jones: velocità bahamense classe 2002. È detentore del record nazionale e record NCAA dei 60 metri piani. Nel 2023 si è aggiudicato il titolo NCAA dei 60 m indoor. Mai oltre le batterie ai Mondiali 2023 di Budapest (10″32) e ai Giochi di Parigi (10″31).

JT Smith: statunitense. Nel 2023 è diventato campione nazionale statunitense sui 60 metri indoor. Ha vinto i Campionati nazionali NCAA Division 2 nel 2022 nei 100 metri. Nel febbraio 2023 ha vinto l’oro ai Campionati USA Indoor Track and Field del 2023 nei 60 metri, ad Albuquerque, nel New Mexico.

PJ Austin: statunitense del 2000 con una carriera al momento sempre in circuiti minori. Ai Campionati di atletica leggera NCAA Division I Outdoor Track and Field del 2023, ha corso i 100 metri in 9″89 (nono tempo assoluto dell’anno 2023) in semifinale e in 9″97 in finale. Si disimpegna bene anche nel salto in lungo (personale di 8.01 metri nel 2023 in NCAA Division).

Miles Lewis: velocista portoricano classe 1998 poco attivo nel circuito maggiore. Il personale stagionale sui 60 metri piani è di 6″63. Il primato personale invece risale al 6 marzo 2022 (6″61).

Quando corre Jacobs

Domenica 2 febbraio inizia il 2025 in pista dell’azzurro, oro olimpico a Tokyo 2020 sui 100 metri e con la 4x100In Massachusetts ci sarà un doppio impegno per la punta dello sprint italiano che dovrà scendere in pista alle 22:12 italiane per la batteria e poi nell’eventuale finale alle 23:54. La diretta tv dell’evento è prevista su Sky Sport Arena a partire dalle 22 e fino alle 24, oltre che in streaming su Sky Go e Now.