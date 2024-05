Atletica: Ingebrigtsen punta la terza doppietta europea

Il dominatore del mezzofondo europeo e mondiale Jakob Ingebrigtsen punta la terza doppietta (1500 e 5000 metri) agli Europei di Atletica Leggera a Roma 2024, in programma dal 7 al 12 giugno, dopo l’oro agli Europei di Berlino del 2018 e nell’ultima edizione, quella di Monaco di Baviera del 2022. “La mia speranza e la mia aspettativa è quella di difendere entrambi i titoli. È una bella sfida perché rispetto alle edizioni precedenti gli Europei di quest’anno arrivano presto, a giugno, ma sarà entusiasmante correre a Roma, qualcosa che in passato non mi è capitato spesso”, afferma in un’intervista alla European Athletics. Nella sessione serale degli Europei di sabato 8 giugno, Ingebrigtsen sarà in pista per la finale dei 5000 metri. È invece in programma per la serata conclusiva di mercoledì 12 giugno la finale dei 1500 metri, distanza nella quale il norvegese ha perso le ultime due medaglie d’oro mondiali per mano dei britannici Jake Wightman e Josh Kerr.