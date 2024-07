Atletica, Gianmarco Tamberi aggiorna sull’infortunio: “Ho pianto tre volte, in pericolo gare di avvicinamento alle Olimpiadi”

Nuovo post Instagram per Gianmarco Tamberi, che aggiorna i suoi tifosi sulle sue condizioni dopo il problema al bicipite femorale che nella giornata di ieri lo ha costretto a rinunciare al meeting di Continental Tour in Ungheria. Le notizie non sono certo delle migliori: “Non mi vergogno a dirlo, ho pianto tre volte nelle ultime 24 ore – esordisce “Gimbo” – probabilmente per la paura e perchè in parte tutto questo l’ho già vissuto”. A livello medico, è comunque escluso il peggio dal momento che non ci sono lesioni muscolari ma un’importante zona edematosa che sicuramente comprometterà il miglior avvicinamento a Parigi 2024.

“Probabilmente è dovuta a una piccola lesione miofasciale, della membrana che ricopre il muscolo – prosegue Tamberi, chiamato a difendere tra poche settimane l’oro olimpico conquistato tre anni fa a Tokyo – Non sono in pericolo le Olimpiadi ma tutte le gare di avvicinamento sì. Ho sognato per la prima volta nella mia vita un percorso di avvicinamento senza problemi, ma ora sono sdraiato in un letto con mille dubbi e paure.” Alla fine però non manca la carica e l’ottimismo del campione olimpico, che ribadisce la voglia di provare a scrivere ulteriormente la storia diventando il primo a vincere due ori nel salto in alto: “Giuro, non finisce qui”

Il post di Tamberi su Instagram