Atletica, Firenze Sprint Festival 2024: Osakue vince nel disco, De Masi sorprende sui 100 metri

Allo Stadio Ridolfi di Firenze è andata in scena l’edizione 2024 del Firenze Sprint Festival, evento che ha visto diversi risultati di rilievo soprattutto tra giovani che si stanno affacciando con grandi miglioramenti nel panorama nazionale dell’atletica. A rubare l’occhio è stata sicuramente Arianna De Masi, che sui 100 metri ha chiuso in 11″30 (+0.7 di vento) diventando all’improvviso la nona italiana di sempre sulla distanza regina. Una crescita incredibile per la milanese classe ’99, che abbatte di quattro decimi il personale datato 2022 dopo aver già dato segnali importanti nella stagione al coperto. Secondo posto per Irene Siragusa in 11″41, terza la non ancora ventenne Carlotta Fedriga che a sua volta con 11″50 si migliora di ben 27 centesimi rispetto al precedente primato personale.

Chi si allena con De Masi a a Giussano sotto la guida del tecnico Alessandro Simonelli è il classe 2003 Luca Sito, che a Firenze strappa applausi con il suo 45″65 sui 400 metri. Anche per lui il miglioramento è di oltre mezzo secondo, il modo migliore per iniziare la stagione all’aperto dopo l’oro europeo under 23 con la 4×400 in prima frazione a Espoo. Sul giro di pista arrivano buone notizie anche dal settore femminile, grazie a Rebecca Borga che si impone in 52″25 migliorandosi di tre decimi. Bene anche Anna Polinari, che con 52″37 sfiora il proprio personale.

Spazio anche al lancio del disco, con la gara femminile che viene vinta dalla primatista italiana Daisy Osakue grazie alle misura di 60,57 metri ottenuta all’ultima prova. Secondo posto per la promessa Emily Conte che con 56,56 fa registrare la seconda misura della ancor giovane carriera.