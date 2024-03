Atletica, Europei Roma 2024: svelato il percorso della mezza maratona, arrivo all’Olimpico

Una gara avvincente e iconica dedicata agli specialisti europei della corsa su strada, che saranno i protagonisti di una grande sfida su un tracciato unico al mondo e immerso nella storia di Roma. Il percorso della mezza maratona è stato svelato questa mattina, tracciato sul quale i migliori atleti del continente si confronteranno durante i Campionati Europei di Atletica Leggera, in programma dal 7 al 12 giugno.

Su una distanza di 21,097km e per la prima volta dal 2006, l’arrivo della gara su strada dei Campionati Europei è previsto all’interno dello stadio, come avvenne diciotto anni fa per la maratona di Goteborg in Svezia, vinta dall’azzurro Stefano Baldini. La mezza maratona di Roma 2024 partirà dai Fori Imperiali alle ore 9 per gli uomini, mentre alle 9.30 scatterà la gara femminile. Il percorso degli atleti toccherà alcuni dei luoghi più iconici della Capitale, costeggiando l’Altare della Patria a Piazza Venezia, per poi attraversare Corso Vittorio Emanuele II e Piazza Navona, puntare Castel Sant’Angelo e San Pietro, prima di spostarsi verso Piazza Mazzini e raggiungere Lungotevere Guglielmo Oberdan. Dopo aver corso per circa 6 chilometri gli atleti entreranno in un circuito di 4,1 km da ripetere per tre volte, passando davanti al Ponte della Musica e attraversando il Tevere su Ponte Duca D’Aosta. La parte finale della mezza maratona si correrà all’interno del Parco del Foro Italico, con arrivo dentro lo Stadio Olimpico davanti al pubblico. Un emozionante revival di quanto accadde nelle maratone disputate in occasione dei Campionati Europei del 1974 e dei Campionati Mondiali del 1987 di Roma, entrambe terminate dentro lo stadio.

Oltre ai podi individuali, la mezza maratona di Roma 2024 assegnerà anche le medaglie a squadre, che si aggiungeranno alle 141 medaglie complessive messe in palio durante la manifestazione, tra gare individuali e staffette. Tra gli atleti azzurri più attesi al via ci sono Yeman Crippa e Sofiia Yaremchuk, primatisti italiani su entrambe le distanze della maratona e della mezza maratona.

“Sarà una super emozione correre a Roma, in casa, tra la cultura e le bellezze architettoniche – commenta Yeman Crippa, campione europeo dei 10.000 metri – c’è tanta attesa per la giornata di domenica 9 giugno e spero di vedere tanto pubblico che sostiene gli atleti azzurri e i campioni di tutta Europa”.

“Non vedo l’ora che arrivi questa giornata di festa – le parole di Sofiia Yaremchuk sul percorso svelato questa mattina- Si correrà nella storia: il percorso è bellissimo, chilometri di emozioni accompagneranno noi atleti dalla partenza dai Fori Imperiali, con alle spalle il magico Colosseo, fino ad arrivare al Parco del Foro Italico, per terminare dentro lo Stadio Olimpico. Sarà una mezza maratona fantastica per Roma capitale dell’atletica europea”.

Una mattinata imperdibile, quella del 9 giugno, che proseguirà con le altre gare in programma comprese le qualificazioni del salto in alto maschile, con Gianmarco Tamberi pronto a debuttare in vista della finale dell’11 giugno. I biglietti per seguire le sessioni mattutine dei Campionati Europei di Atletica Leggera, compresa la data del 9 giugno, sono in vendita sul circuito Vivaticket con prezzi a partire da 5 euro più diritti di prevendita e commissioni di servizio.