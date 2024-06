Marcell Jacobs è stato ospite di Inside, il podcast di Atletica Italiana Tv (disponibile sulla piattaforma di Sportface TV), realizzato con i protagonisti dei Campionati Europei di Roma. Il fresco bi-campione europeo dei 100 metri si è confrontato insieme ai compagni di squadra Lorenzo Patta e Roberto Rigali. Jacobs tornerà adesso in pista domani sera per la finale della staffetta 4×100, visto che questa mattina Roberto Rigali, Matteo Melluzzo, Lorenzo Patta e Lorenzo Simonelli hanno corso in 38.40 qualificandosi con il secondo miglior tempo.

Riguardo all’approccio alla gara, il due volte campione olimpico a Tokyo 2020 spiega: “Il modo migliore è parlare di tutto meno che della staffetta ed è quello che stiamo facendo insieme ai ragazzi. Ci piace stare insieme e ci distraiamo a vicenda, ci divertiamo per non pensare troppo. Poi ovviamente quando si scende in pista è un’altra cosa e allora saremo concentrati.” Jacobs è tornato anche sulla conferma nella gara individuale: “Avere l’Europeo in casa mi dava grande carica ma anche qualche pressione in più, perchè sai che c’è uno stadio intero che è lì per te. Devo ringraziare il pubblico, perchè quando sono sceso in pista ho avvertito una grande energia e così sono riuscito a vincere di nuovo.”

Infine una battuta sullo sfortunato episodio occorso a Matteo Melluzzo, che aveva corso fortissimo nella semifinale dei 100 metri salvo poi vedersi annullare la prova per una falsa partenza di un avversario ravvisata a fine gara dalla giuria. “Credo che sia pura sfiga, è finito in una situazione difficilissima in cui nemmeno io avrei saputo cosa fare – conclude Jacobs – Ti condiziona stare fermo mezz’ora senza sapere quando tornerai sui blocchi, però adesso sa di avere quel tempo nelle gambe.”