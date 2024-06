Atletica Europei Roma 2024, 20km marcia maschile: gran medaglia di bronzo per Francesco Fortunato, vince Perseus Karlstrom

Splendida medaglia di bronzo per Francesco Fortunato nella 20 km di marcia maschile, gara che apre la sessione serale della seconda giornata degli Europei di atletica di Roma 2024. Ad aggiudicarsi il titolo europeo è meritatamente lo svedese Perseus Karlstrom, al comando per quasi tutta la durata della gara, e che ha concluso in 1:19.13 vincendo la prima medaglia d’oro in carriera dopo un argento e tre bronzi ai Mondiali e un argento europeo. Secondo posto per lo spagnolo Paul McGrath, 22 anni, che ha concluso in 1:19.13. Fortunato fa il suo primato stagionale in 1:19.54 e si prende la medaglia di bronzo (quinta per l’Italia finora), a quasi un minuto di vantaggio sul quarto classificato. Ottima gara anche per Riccardo Orsoni, che chiude al sesto posto e avanza la sua candidatura per le Olimpiadi di Parigi. Ritirato invece Gianluca Picchiottino, che ha ceduto dopo una buonissima prima parte di gara.

Queste le parole di uno stremato ma estasiato Fortunato ai microfoni di Rai Sport: “Sono stanchissimo e felicissimo. L’ho voluta tanto questa medaglia, era l’obiettivo minimo. I primi due hanno il personale a un minuto dal mio, quindi sapevo di dovermi giocare almeno il terzo posto. Gli avversari erano di livello ma il pubblico mi ha dato tantissimo. Nei giorni scorso ho sentito la tensione ma sapevo che oggi si sarebbe trasformata in energia per raggiungere la medaglia. Con Karlstrom siamo molto amici, lui è un grande atleta ed è un piacere per me gareggiare con lui“. L’atleta di Andria ha poi aggiunto: “Mi godo questo risultato perché è unico. Spero di continuare all’infinito e prendere altre medaglia, ma intanto mi goda questa che è la prima individuale. Da domani testa già alle Olimpiadi perché mancano meno di due mesi. Dopo Antonella e Valentina non potevo essere da meno: con il mio bronzo abbiamo completato la tripletta, l’ho fatto apposta“, ha concluso ridendo.

LA CRONACA DELLA GARA – Fortunato si fa vedere davanti in avvio, ma poco dopo lo svedese Perseus Karlstrom prende in mano la situazione e imposta il suo ritmo. Il gruppo inizia pian piano ad accusare e si assottiglia, mentre Picchiottino e Fortunato non mollano e restano brillantemente in seconda e terza posizione alle spalle del battistrada. Karlstrom prova più volte l’allungo ma viene sempre ripreso, la prima volta dal turco Korkmaz (poi ritirato dopo lo stop per 2 minuti) che guida il gruppo, poi dallo spagnolo McGrath. Successivamente allungano davanti ancora Perseus e McGrath, che se ne vanno da soli. Prova a riportarsi sotto e ci riesce il tedesco Linke, ma poco dopo pagherà questo sforzo: dietro di lui Fortunato mantiene il suo ritmo e piano piano recupera.

Linke crolla e l’azzurro lo riprende e lo stacca di netto, ed è terzo da solo dietro alla coppia di testa. Davanti McGrath prima se ne va da solo lasciando sul posto il suo avversario, ma con il passare dei chilometri la sua andatura si appesantisce e si fa riprendere da Karlstrom a 5km dal traguardo. Poco dopo è nuovamente lo svedese ad andarsene da solo, e questa è l’accelerazione decisiva: Perseus Karlstrom entra da solo allo stadio Olimpico e si va a prendere l’oro con merito. Argento a quasi 20 secondi di distacco per McGrath e medaglia di bronzo per un grandissimo Francesco Fortunato.

QUESTA LA TOP10 DELLA 20 KM DI MARCIA MASCHILE DEGLI EUROPEI DI ROMA:

Perseus Karlstrom SWE 1:19.13 Paul McGrath ESP 1:19.31 Francesco Fortunato ITA 1:19.54 Gabriel Bordier FRA 1:20.46 Veli-Matti Partanen FIN 1:20.52 Riccardo Orsoni ITA 1:21.08 Maher Ben Hlima POL 1:21.12 Leo Klopp GER 1:21.19 Callum Wilkinson GBR 1:21.34 Ihor Hlavan UKR 1:22.03

DNF Gianluca Picchiottino ITA