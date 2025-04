Manca sempre meno alla prima edizione dei Campionati Europei di corsa su strada, in programma sabato 12 e domenica 13 aprile tra Bruxelles e Lovanio, in Belgio. Sono ventidue (12 uomini e 10 donne) i convocati azzurri dal direttore tecnico Antonio La Torre, che si affida ovviamente su Nadia Battocletti, argento olimpico dei 10.000 a Parigi, campionessa europea in carica di 5000 e 10.000 a Roma 2024. La fuoriclasse italiana sarà in gara sui 10 chilometri, distanza sulla quale è primatista italiana con il 31:19 della passata stagione. Con lei convocate anche Gaia Colli, Federica Del Buono, Valentina Gemetto, Elisa Palmero e Sofiia Yaremchuk, primatista italiana di maratona e mezza. Al maschile, sulla stessa distanza, spazio a Luca Alfieri, Yassin Bouih, Eyob Faniel, Francesco Guerra, Badr Jaafari e Ahmed Ouhda.

In squadra nella mezza maratona grande attesa per vedere all’opera l’argento europeo Pietro Riva. Con lui altri due atleti che sulla distanza hanno conquistato l’oro continentale per team: il recordman italiano di maratona Yohanes Chiappinelli e Pasquale Selvarolo. Nella mezza al femminile toccherà a Rebecca Lonedo, Sara Nestola e Nicole Svetlana Reina. Nella maratona spazio ad Iliass Aouani e Giovanna Epis.

I CONVOCATI ITALIANI

UOMINI

10 km Luca ALFIERI Atl. Casone Noceto

10 km Yassin BOUIH G.A. Fiamme Gialle

10 km Eyob FANIEL G.S. Fiamme Oro Padova

10 km Francesco GUERRA C.S. Carabinieri sez. Atletica / G.P. Parco Alpi Apuane

10 km Badr JAAFARI Atl. Casone Noceto

10 km Ahmed OUHDA C.S. Esercito

Mezza maratona Xavier CHEVRIER Atl. Valli Bergamasche Leffe

Mezza maratona Yohanes CHIAPPINELLI C.S. Carabinieri sez. Atletica

Mezza maratona Alberto MONDAZZI Atl. Casone Noceto

Mezza maratona Pietro RIVA G.S. Fiamme Oro Padova

Mezza maratona Pasquale SELVAROLO G.S. Fiamme Azzurre

Maratona Iliass AOUANI G.S. Fiamme Azzurre

DONNE

10 km Nadia BATTOCLETTI G.S. Fiamme Azzurre

10 km Gaia COLLI C.S. Carabinieri sez. Atletica

10 km Federica DEL BUONO C.S. Carabinieri sez. Atletica

10 km Valentina GEMETTO Caivano Runners

10 km Elisa PALMERO C.S. Esercito

10 km Sofiia YAREMCHUK C.S. Esercito

Mezza maratona Rebecca LONEDO G.S. Fiamme Oro Padova

Mezza maratona Sara NESTOLA Calcestruzzi Corradini Excels.

Mezza maratona Nicole Svetlana REINA Cus Pro Patria Milano

Maratona Giovanna EPIS C.S. Carabinieri sez. Atletica