Sono numerosi gli atleti azzurri attesi in gara nel meeting di Francia, in programma giovedì sera. L’Hauts-de France Pas-de-Calais, in scena a Liévin, è uno dei principali eventi mondiali del periodo invernale e gli atleti italiani non mancheranno all’appello. Riflettori puntati su Nadia Battocletti, argento a Parigi 2024 e pronta al suo esordio stagionale indoor. La due volte campionessa europea a Roma scenderà in pista nei 3000 metri con l’intento di ritoccare il proprio record nazionale di 8:41.72. Il miglior crono italiano risale a tre anni fa, alla prova di Val-de-Reuil. Quella di Battocletti è la gara più attesa dell’evento, con l’azzurra che dovrà confrontarsi con avversarie di grande livello. Infatti, sarà presente al via l’etiope Gudaf Tsegay, volenterosa di attaccare il record mondiale di 8:16.60, ottenuto nel 2014 dalla connazionale Genzebe Dibaba. Parteciperanno alla prova anche Freweyni Hailu, oro mondiale indoor nei 1500, e l’altra etiope Birke Haylom.

Tanta Italia anche nelle altre gare, con Catalin Tecuceanu atteso negli 800. L’atleta Fiamme Oro torna in azione dopo il buon esordio di 1:45.35 collezionato a Ostrava, mentre esordice Simone Barontini. Al via anche il campione del mondo indoor Bryce Hoppel, dagli Stati Uniti. Nei 1500 metri, a rappresentare il tricolore sarà Marta Zenoni, primatista italiana che in Lussemburgo ha siglato un 4:03.59 che vale il nuovo record nazionale dopo 43 anni dal tempo di Gabriella Dorio. Nel maschile tocca a Federico Riva, reduce dal 3:36.78 di Karlsruhe.

Nel peso presente Leonardi Fabbri, che a Ostrava e a Lodz è stato autore di 20.65 e 20.71. In gara con lui Zane Weir, che a Ostrava ha ottenuto il successo in 21.39. Atteso anche il debutto stagionale di Nick Ponzio. Nell’asta, le due azzurre Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo tornano in gara dopo un debutto stagionale di 4.60. Sulla pedana presente anche la statunitense Katie Moon. Primi salti del 2025 per la triplista Dariya Derkach, finalista a Parigi 2024. Nei 60hs è attesa Giada Carmassi, che in Lussemburgo ha collezionato un 8.00. Corsie anche per Veronica Besana ed Elena Carraro. Presente al via anche Devynne Charlton, primatista mondiale dalle Bahamas.