Atletica, Diamond League Marrakech 2024: Bruni e Molinarolo sul podio nell’asta, Coiro quinta negli 800

Due azzurre sul podio nel salto con l’asta di Marrakech, quarta tappa della Wanda Diamond League 2024 di atletica leggera. Elisa Molinarolo chiude al terzo posto con 4.55, alle spalle di Roberta Bruni, che supera l’asticella a 4.65. La vittoria va alla svizzera Angelica Moser, prima con 4.73. Ottima prestazione anche per Eloisa Coiro, che lascia qualcosa e perde una posizione a pochi metri dal traguardo, ma chiude con un ottimo quinto posto negli 800 metri in 2’00″35. A trionfare è la sudafricana Prudence Sekgodiso con il tempo di 1’57″26, miglior prestazione mondiale stagionale, precedendo l’etiope Habitam Alemu (1’57″70) e Noélie Yarigo del Benin (1’59″96).

L’azzurra Nadia Battocletti chiude al settimo posto in 15’02″69 (personale stagionale) i 5000 metri vinti dall’etiope Medina Eisa (14’34″16) davanti alla connazionale Fotyen Tesfay (14’34″21, personal best) e alla keniana Edinah Jebitok (14’35″64, record personale). Settimo posto anche per Dalia Kaddari nei 200 metri con il tempo di 23″48; a vincere è la giamaicana Shericka Jackson in 22″82, davanti all’ivoriana Maboundou Koné (22″96) e alla francese Helene Parisot (23″02, record personale). Trionfo per il padrone di casa Soufiane El Bakkali nei 3000 siepi in 8’09″40, davanti all’etiope Getnet Wale (8’09″78) e al keniano Amos Serem (8’10″82), mentre l’azzurro Osama Zoghlami è 11esimo in 8’19″54.

Nei 400 metri ostacoli femminili la vittoria va alla giamaicana Rushell Clayton in 53″98, che precede la connazionale Shiann Salmon (54″27) e l’ucraina Anna Ryzhykova (55″09). Successo con record personale nei 400 ostacoli maschili per il belga Alexander Doom, che in 44″51 precede Muzala Samukonga (Zambia, 44″54) e Bayano Ndori (Botswana, 44″59). Doppietta keniana negli 800 metri maschili, dove Emmanuel Wanyonyi in 1’43″84 batte il connazionale Wyclife Kinyamal (1’43″98). Terza posizione per il francese Yanis Meziane (1’44″13). Nel getto del peso femminile trionfa la statunitense Chase Jackson, che lancia l’attrezzo a 20.00 metri, stabilendo il nuovo record del meeting. Seconda posizione per la tedesca Yemisi Ogunleye (19.40), terza la canadese Sarah Mitton (19.36).

Nell’alto femminile trionfa la serba Angelina Topic, che sigla il record nazionale saltando 1.98. Seconda la tedesca Christina Honsel (1.91), davanti alla slovena Lia Apostolovski (anch’essa arrivata a quota 1.91). Nei 1500 metri maschili il successo va al francese Azeddine Habz, che traguardo il traguardo in 3’32″86, davanti ai britannici George Mills (3’33″47) ed Elliot Giles (3’33″50). A vincere i 100 metri maschili è invece il camerunense Emmanuel Eseme in 10″11 (-0.8), davanti al canadese Andre De Grasse (10″19) ed al britannico Jeremiah Azu (10″25). Nel salto triplo maschile vince il cubano Lazaro Martinez raggiungendo i 17.10 metri (record del meeting), davanti al portoghese Pedro Pichardo (16.92) e al brasiliano Almir dos Santos (16.90). Successo lituano nel disco maschile della tappa di Marrakech della Diamond League con Alekna Mykolas che lancia l’attrezzo a 70.70 metri, precedendo l’australiano Matthew Denny (67.74) e lo svedese Daniel Stahl (67.49).