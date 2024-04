Atletica, Diamond League 2024: Mattia Furlani in pedana in Cina

Dopo un grande inverno a livello indoor, inizia dalla Cina l’avventura stagionale all’aperto per Mattia Furlani, atteso al debutto in Diamond League quest’anno in Cina, a Suzhou, seconda tappa del massimo circuito di atletica. E Furlani sarà al cospetto di tanti big del salto in lungo, elenco del quale, però, adesso può far tranquillamente parte anche il talento delle Fiamme Oro. Gli organizzatori del meeting cinese hanno comunicato il cast completo del lungo: insieme al giovane 19enne italiano, presenti anche due campioni del mondo, vale a dire il giamaicano oro di Doha Tajay Gayle e il cinese oro di Eugene Wang Jianan.

Altri protagonisti attesi Carey McLeod (Giamaica), gli statunitensi Marquis Dendy, Jarrion Lawson e William Williams, dai Caraibi il bahamense LaQuan Nairn, dal continente asiatico il cinese Shi Yuhao, Lin Yu-Tang (Taipei) e l’indiano Murali Sreeshankar. Per Furlani, che partirà in direzione Cina tre giorni prima, sarà la quarta partecipazione in una tappa di Diamond League. Sarà l’occasione per mettersi alla prova in vista degli Europei a Roma, con la finale del lungo in calendario nella serata di sabato 8 giugno, poi sarà il momento di pensare alle Olimpiadi di Parigi. Non solo: nel mirino può anche esserci il record iridato a livello U20.