Atletica, Diamond League 2024: Furlani protagonista a Suzhou, c’è anche Duplantis. Diretta su Sportface TV

Sette giorni dopo la prova di Xiamen, la Diamond League 2024 fa tappa a Suzhou, sempre in Cina. L’osservato speciale sarà ancora Armand Duplantis, che dopo aver battuto il record mondiale nel salto con l’asta (6,24) tenterà il bis. Per lo svedese sono ben otto i primati mondiali stabiliti in carriera. Per quanto riguarda i colori azzurri, invece, c’è grande curiosità per rivedere in azione Mattia Furlani dopo lo splendido secondo posto ai Mondiali indoor di Glasgow nella stagione invernale.

L’obiettivo a lungo termine è la finale di Bruxelles del 13-14 settembre, ma per raggiungerla c’è bisogno di mettere in cascina dei punti, già a partire da Suzhou. I principali avversari del diciannovenne delle Fiamme Oro saranno il giamaicano Tajay Gaylee il cinese Wang Jianan. Non bisognerà sottovalutare però neppure gli statunitensi Marquis Dendy e William Williams, l’altro giamaicano Carey McLeod (bronzo ai Mondiali indoor di Glasgow), il bahamense LaQuan Nairn, Shi Yuhao (Cina) e Lin Yu-Tang (Taipei), tutti con un personale superiore all’8,22 saltato da Furlani a Glasgow.

E poi tante altre sfide, dai 100 metri con il duello a stelle e strisce Coleman-Kerley al salto in alto con Mutaz Barshim e Shelby McEwen, passando per i 200 femminile con la statunitense Sha’Carri Richardson determinata a riscattarsi dopo il ko al debutto. La tappa di Suzhou della Diamond League sarà trasmessa in diretta streaming su Sportface TV – dove andrà in onda anche tutto il World Athletics Continental Tour Gold outdoor -. L’app di Sportface TV, fruibile anche via web (tv.sportface.it), è disponibile sugli store iOS e Android. La registrazione è gratuita, mentre ogni tappa della Diamond League sarà visibile al prezzo di 1,99€.