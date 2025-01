MYeman Crippa e Sofiia Yaremchuk prenderanno parte alla maratona di Londra, in programma per domenica 27 aprile. Per Crippa, la prova rappresenterà il rientro in maratona dopo il venticinquesimo posto ottenuto nei Giochi Olimpici di Parigi, oltre che il debutto nella prova britannica. La rassegna a cinque cerchi non gli ha restituito le emozioni provate qualche mese prima agli Europei di Roma, dove aveva collezionato l’oro individuale e a squadre nella mezza maratona.

Maratona di Londra – La prova maschile

Crippa ha comunicato la propria partecipazione tramite un post su Instagram: “Negli anni ho sempre guardato con grande ammirazione tutti quei campioni che hanno corso la London Marathon e sapere che nel 2025 sarà il mio turno mi emoziona tantissimo“, inizia l’azzurro. “Sarà il mio debutto nelle Majors e ciò mi dà una grande carica per allenarmi al massimo. Mi troverò sulla linea di partenza con i migliori al mondo, in un cast stratosferico“, conclude Crippa, che tra le strade inglesi affronterà grandi protagonisti dell’atletica mondiale.

Gli organizzatori hanno infatti confermato la presenza di Eliud Kipchoge, leggenda del Kenya che a Londra ha ottenuto quattro successi e che vanta due ori olimpici. Presenti inoltre l’etiope Tamirat Tola, campione ai Giochi di Parigi 2024, e i due keniani che hanno brillato nella scorsa edizione: Alexander Mutiso Munyao – vincitore della maratona di Londra 2024 – e il capolista mondiale 2024 della maratona Sabastian Sawe.

Maratona di Londra – La prova femminile

Nella maratona femminile, è attesa sulla linea di partenza la primatista azzurra Yaremchuk. L’italiana ha già partecipato alla gara di Londra nel 2023, concludendo la prova in nona posizione. Al via della gara femminile sono attese anche le prime tre maratonete della storia: la keniana Ruth Chepngetich, autrice del primato mondiale in 2h09:56, Sifan Hassan, olandese oro olimpico a Parigi 2024 e l’ex primatista etiope Tigst Assefa. La maratona di Londra segnerà un importante tappa nella stagione di Yaremchuk e degli altri atleti presenti. L’anno culminerà infatti con i Mondiali di Tokyo, in programma a settembre.