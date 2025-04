Il direttore tecnico Antonio La Torre ha ufficializzato la lista dei convocati per le World Relays di Guangzhou, in programma sabato 10 e domenica 11 maggio nella cittadina cinese. Saranno 32 gli atleti italiani al via, equamente divisi con 16 uomini e 16 donne, impegnati nelle cinque staffette che puntano alla qualificazione per i Mondiali di Tokyo, in calendario a fine stagione dal 13 al 21 settembre. L’Italia schiererà le squadre di 4×100 maschile e femminile, 4×400 maschile, femminile e mista. A livello internazionale, farà il suo debutto anche la 4×100 mista (con ordine di frazioni: donna, donna, uomo, uomo), che entrerà ufficialmente anche nel programma a cinque cerchi a partire dai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.

Tra i nomi di spicco figurano i campioni olimpici di Tokyo nella 4×100 Filippo Tortu, Lorenzo Patta e Fausto Desalu, insieme al vicecampione del mondo Roberto Rigali e all’oro europeo Matteo Melluzzo. Nella 4×400 mista tornano Edoardo Scotti, Alice Mangione e Anna Polinari, argento agli Europei di Roma, così come Vladimir Aceti e Riccardo Meli, protagonisti nell’argento della 4×400 maschile. Presenti anche Dalia Kaddari e Alessia Pavese, bronzo continentale nella 4×100 a Monaco 2022. Tra i convocati figurano anche quattro esordienti in Nazionale maggiore: Gaya Bertello, Alice Pagliarini, Francesco Domenico Rossi e Clarissa Vianelli.

L’obiettivo è conquistare uno dei 14 pass disponibili per ciascuna delle cinque discipline, mentre i due posti rimanenti per ogni staffetta saranno assegnati in base al ranking mondiale. Le gare si disputeranno nella serata cinese e saranno trasmesse in Italia tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio sui canali Rai.

I convocati azzurri per le World Relays

4×100 uomini e mista

Stephen Awuah Baffour (Battaglio C.U.S. Torino Atl.)

Samuele Ceccarelli (G.S. Fiamme Oro Padova / Atletica Firenze Marathon S.S.)

Eseosa Fausto Desalu (G.A. Fiamme Gialle)

Andrea Federici (ASD Atletica Biotekna)

Matteo Melluzzo (G.A. Fiamme Gialle)

Lorenzo Patta (G.A. Fiamme Gialle)

Roberto Rigali (C.S. Carabinieri Sez. Atletica / Bergamo Stars Atletica)

Filippo Tortu (G.A. Fiamme Gialle)

4×100 donne e mista

Gaya Bertello (Polisport. Novatletica Chieri)

Arianna De Masi (Atl. Libertas Unicusano Livorno)

Vittoria Fontana (C.S. Carabinieri Sez. Atletica)

Dalia Kaddari (G.S. Fiamme Oro Padova)

Alice Pagliarini (G.A. Fiamme Gialle / Atletica Fano Techfem)

Chiara Melon (G.S. Fiamme Azzurre)

Alessia Pavese (C.S. Aeronautica Militare)

Irene Siragusa (C.S. Esercito)

4×400 uomini e mista

Vladimir Aceti (G.A. Fiamme Gialle)

Lorenzo Benati (G.S. Fiamme Azzurre)

Lapo Bianciardi (G.S. Avis Barletta A.S.D.)

Riccardo Meli (G.A. Fiamme Gialle)

Alessandro Moscardi (Atletica Firenze Marathon S.S.)

Matteo Raimondi (Pro Sesto Atl. Cernusco)

Francesco Domenico Rossi (CUS Pro Patria Milano)

Edoardo Scotti (C.S. Carabinieri Sez. Atletica)

4×400 donne e mista

Ilaria Elvira Accame (Atl. Libertas Unicusano Livorno)

Alessandra Bonora (G.A. Fiamme Gialle / Bracco Atletica)

Rebecca Borga (G.A. Fiamme Gialle)

Alice Mangione (C.S. Esercito)

Linda Olivieri (G.S. Fiamme Oro Padova)

Anna Polinari (C.S. Carabinieri Sez. Atletica)

Virginia Troiani (CUS Pro Patria Milano)

Clarissa Vianelli (Polisport. Novatletica Chieri)