Atletica, Continental Tour 2024: a Budapest Fabbri vince ancora, Furlani oltre gli 8 metri. Tamberi si ferma

Nel giorno dei problemi fisici di Gianmarco Tamberi, l’appuntamento con il Continental Gold Tour di atletica leggera di Budapest porta in dote anche ottime notizie per l’Italia. Leonardo Fabbri ha infatti conquistato l’ennesima vittoria di questa stagione nel getto del peso e si appresta a vivere un’Olimpiade con l’obiettivo dichiarato del podio. L’atleta toscano ha firmato la misura di 22.43 metri, confermandosi ancora una volta abbondantemente oltre al soglia dei 22 metri.

Molto bene anche Mattia Furlani, che chiude al secondo posto nel salto in lungo arrendendosi solo al campione greco Tentoglou: 8.08 la misura dell’azzurro, mentre il fuoriclasse ellenico ha firmato la zampata a 8.23. Una sfida che si replicherà anche alle Olimpiadi con tanti altri interpreti di primissima fascia. L’attenzione rimane comunque altissima sulle condizioni di Tamberi, che ha accusato un problema al bicipite femorale durante il riscaldamento e per questo motivo non ha preso parte alla gara vinta con la misura di 2.24 da Nikitin. Per il portabandiera azzurro buone possibilità di saltare anche la tappa di Diamond League in programma a Montecarlo tra soli tre giorni e il concreto rischio di arrivare alle Olimpiadi con una sola gara in stagione all’attivo.

Nelle altre gare bella prova del giamaicano Kishane Thompson, che vince i 100 metri maschili con il crono di 9.91 davanti a Tobogo che chiude in 9.98. Nei 200 metri invece si impone il veterano canadese Andre De Grasse, che conclude la sua prova in 19.98. La Giamaica invece soffre per l’infortunio di Shericka Jackson che si ferma nei 200 femminili lungo il rettilineo. La gara viene vinta dall’atleta di Saint Lucia Julien Alfred con il tempo di 22.16.