E’ tutto pronto per l’ultima tappa del World Indoor Tour Gold, in programma venerdì a Madrid. Si tratta dell’ultimo appuntamento prima del via degli Europei indoor di Apeldoorn, attesi tra meno di una settimana. In terra spagnola, sono attesi cinque azzurri che parteciperanno anche alla rassegna continentale in Olanda. Negli 800 metri, torna alla ribalta Catalin Tecuceanu, primatista italiano indoor. L’azzurro, reduce dalla vittoria nella precedente tappa di Torun e dal secondo posto in quella di Ostrava, gareggerà contro l’atteso statunitense Jonah Koech. Atteso al via della gara anche Simone Barontini, che proviene da un secondo posto negli Assoluti indoor.

Sempre nel mezzofondo, si vedrà al via Elena Bellò, mentre nei 3000 metri sarà Federica Del Buono a fare faville, dopo aver saltato gli Assoluti per indisposizione. Sulla pedana del salto con l’asta ci sarà l’atleta olimpica Elisa Molinarolo, vicecampionessa italiana indoor. A Madrid, ci saranno anche atleti che non voleranno ad Apeldoorn. La triplista Ottavia Cestonaro – seconda agli Assoluti indoor – è iscritta alla gara spagnola, così come il campione nazionale U23 dei 60hs Vittorio Ghedina. In Francia, a Clermont-Ferrand, sarà in gara l’astista Roberta Bruni, che raggiungerà poi l’Olanda.