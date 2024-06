Atletica, ascolti da record per gli Europei 2024 di Roma: in Italia picco con la finale di Tamberi

Ascolti da record per gli Europei 2024 di atletica leggera di Roma. Nonostante la concorrenza di eventi come le fasi finali del Roland Garros e le amichevole pre-Euro 2024, la competizione andata in scena all’Olimpico ha fatto registrare ottimi dati. La European Broadcasting Union (EBU), emittente ospitante dell’evento, ha infatti reso noto che in Germania è stato registrato un picco di 6,6 milioni di spettatori su ZDF in occasione della serata conclusiva, con un aumento del 10% rispetto a Monaco 2022. In Svezia, in occasione della finale del salto con l’asta con Duplantis è stato registrato un picco del 71%.

In Italia, invece, il boom è arrivato grazie a Gianmarco Tamberi, con circa 4,7 milioni di persone sintonizzate per vederlo vincere l’oro nel salto in alto. Ottimi i numeri anche a livello social, dove si stima che siano stati raggiunti oltre 65 milioni di fan e con l’European Athletics che ha guadagnato circa 80mila follower.

“Questi primi numeri sono molto incoraggianti. Se vogliamo continuare a far crescere il nostro meraviglioso sport, è molto importante aumentare la visibilità e il coinvolgimento con il nostro evento di punta – ha dichiarato Dobromir Karamarinov, presidente europeo dell’atletica leggera – Nella tabella di marcia strategica europea per l’atletica leggera 2024-2027, abbiamo dato priorità alla competizione, alla digitalizzazione e all’innovazione. Queste priorità hanno preso davvero vita a Roma 2024. Continueremo a evolvere e sviluppare ogni programma e lavoreremo per una crescita continua in ogni evento europeo di atletica leggera, con un occhio sempre rivolto ai Campionati europei di atletica leggera di Birmingham 2026“.

Sulla stessa lunghezza d’onda Glen Killane, Direttore Esecutivo dello Sport EBU, che ha dichiarato: “Questi straordinari numeri per Roma 2024 testimoniano il sostegno incrollabile dei nostri membri EBU e il loro impegno nel garantire che l’atletica raggiunga milioni di tifosi in tutta Europa, sia vecchi che nuovi. Migliorando le nostre capacità di trasmissione, siamo stati in grado di rendere gli Europei di atletica leggera più accessibili che mai. Continueremo a innovare e a lavorare insieme per offrire esperienze sportive eccezionali“.