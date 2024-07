Atletica, Andy Diaz rientra con un 17,00 a San Vendemiano

Non poteva sperare in un ritorno in pista migliore Andy Diaz, reduce dai problemi all’adduttore. Dopo cinque mesi di stop, il primatista italiano del triplo ha messo a referto un 17,00 nel suo esordio stagionale all’aperto a San Vendemiano (Treviso). Ottime notizie dunque in vista di Parigi 2024, con il saltatore delle Fiamme Gialle che per la prima volta in carriera potrà difendere i colori azzurri.

In Veneto, Diaz ha inaugurato la sua prova con un 16,76, per poi mettere a referto un buon 17,00. Poi ancora un 16,41 e alcune rinunce complici delle condizioni atmosferiche non semplici (grande caldo e umidità). “Sentivo tanta energia, è andata bene. Nei prossimi giorni in allenamento lavorerò sulla rincorsa visto che ho regalato tanti centimetri. Ora basta gare, si va dritti a Parigi” ha dichiarato ai canali della Federazione. Diaz ha ovviamente vinto la gara, precedendo il francese Enzo Hodebar (16,41). A Castelnovo ne’ Monti (Reggio Emilia), invece, Sara Fantini ha totalizzato la misura di 68,85 nel lancio del martello. 20,65 invece per Zane Weir nel getto del peso.