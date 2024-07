Atletica, l’8 settembre il Brescia Grand Prix: ci saranno Tortu e Ta Lou-Smith

Si alza il sipario sull’appuntamento di domenica 8 settembre allo stadio Gabre Gabric, dove le stelle dell’atletica leggera gareggeranno per il ‘Brescia Grand Prix 2024’. Organizzato dai Raptor di Milano e Rosa Associat, con il sostegno del Comune di Brescia assicurato per tre anni, il meeting vedrà tra i protagonisti anche Filippo Tortu. “Sono entusiasta e orgoglioso di correre per la prima volta a Brescia – le parole del campione olimpico della 4×100 – so che la città sta credendo molto nell’atletica leggera investendo in strutture all’avanguardia che la faranno diventare punto di riferimento per l’atletica lombarda. Non vedo l’oro di scendere in pista, sarà un giorno da ricordare per l’atletica italiana e spero che questo sia solo l’inizio di quella che potrebbe diventare una splendida avventura”.

Vuole esserci anche Marie Josée Ta Lou-Smith, la velocista ivoriana 36enne che vanta l’argento nei 100m e 200m ai Mondiali di Londra. “Brescia è ormai la mia seconda casa, qui trovo le condizioni ideali per allenarmi ed è il motivo per cui con mio marito e il mio allenatore John Smith abbiamo deciso di rifinire qui la mia preparazione per l’Olimpiade – racconta – Ci fermeremo fino alla partenza per Parigi, poi in settembre tornerò per il Meeting e mi sentirò di nuovo a casa“.