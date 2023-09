Arrampicata sportiva, il 15 settembre a Roma la qualifica olimpica continentale nello speed

Si avvicina l’evento romano di qualifica olimpica europea dell’arrampicata sportiva, specialità speed. Si parte venerdì 15 settembre, nel complesso sportivo del parco del Foro Italico per quella che è la prima di 5 qualifiche continentali organizzate da IFSC in vista dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Dopo le sedute di allenamento e la riunione tecnica di giovedì, le gare inizieranno come detto venerdì con le qualificazioni a partire dalle ore 14.00. Le finali con i migliori 16 atleti maschili e femminili si disputeranno la sera a partire dalle ore 20.00. Alle ore 21,15 le premiazioni.

“Siamo felici per due motivi di ospitare l’arrampicata – ha detto il presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma – Sport e Salute gestisce il parco del Foro Italico che può diventare un punto di riferimento per lo Sport di base e di alto livello e poi questa disciplina ha grande appeal sui ragazzi e ci sembra giusto e doveroso ospitare questi eventi. La location la conosciamo tutti, un centro unico al mondo. Speriamo che questa manifestazione sia l’inizio di una lunga collaborazione. La Federazione, poi, è in forte crescita e noi già collaboriamo con loro su alcuni progetti”. Il numero uno del Coni, Giovanni Malagò ha sottolineato il fatto che “questo è l’evento di gran lunga più importante della neonata federazione. Questa è una scommessa vinta per la formidabile crescita di tutto il mondo, per quello che si è fatto qui in Italia. Tutto è stato sdoganato quando il Cio ha voluto sostenere di inserire l’arrampicata nel programma olimpico. Sport che sono confermati per il grande appeal e per la capacità di coinvolgere i giovani, dobbiamo guardare a questa crescita”.

Cento dei migliori velocisti d’Europa si sfideranno con l’obiettivo dei due pass in palio per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Occhi puntati sulla detentrice del record Aleksandra Miroslaw, oltre che sulle sue compagne di squadra, Natalia e Aleksandra Kalucka. Attesissimi anche gli spagnoli Leslie Adriana Romero Perez ed Erik Noya Cardona, il polacco Marcin Dzienski e i francesi Bassa Mawem e Pierre Rebreyend. Saranno portabandiera dell’iniziativa le stelle tricolore della velocità: il Campione del Mondo Matteo Zurloni, detentore del record italiano ed europeo, l’iridato 2019 Ludovico Fossali, la record woman Beatrice Colli, prima donna italiana a scendere sotto il muro dei 7 secondi, e la finalista mondiale Giulia Randi.