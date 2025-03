Si è conclusa la prima tappa della Coppa Italia di speed 2025, con il primo appuntamento di arrampicata sportiva che si è tenuto a Brugherio, in provincia di Monza e della Brianza. A prendersi la vittoria sono Gian Luca Zodda e Piper Lauren Kelly, che si sono aggiudicati, rispettivamente, la gara maschile e quella femminile battendo Luca Robbiati (Stone Age) e Giulia Randi (Centro Sportivo Esercito). L’atleta delle Fiamme Oro ha prevalso in un testa a testa molto serrato con il due volte argento in Coppa Europa nel 2024: 5.07 per il primo, 5.09 per il secondo. Nella small final, invece, un altro atleta esperto, Alessandro Boulos (Gruppo Rocciatori Piaz) si è preso il terzo posto battendo Alessandro Giorgianni (Etna Climbing Ragalna).

In gara anche altri nomi di altissimo livello, a partire da Matteo Zurloni: il campione del mondo, nonché sesto a Parigi, ha chiuso in quinta posizione uscendo di scena ai quarti di finale. Out agli ottavi, dopo una caduta, invece, Ludovico Fossali, campione europeo e olimpionico a Tokyo.

Passando alla gara femminile, Kelly (Carchidio-Strocchi Faenza) ha chiuso in 6.90, con un ampio margine sulla campionessa italiana in carica Randi (7.06). Nella small final, la campionessa italiana U20 Agnese Fiorio (Arco Climbing) ha avuto la meglio sulla padrona di casa Carolina Mariani (Big Walls).

Il prossimo appuntamento con la categoria Seniores della Coppa Italia di Speed è in programma nel weekend del 12 e 13 aprile presso la On Sight di Casalecchio di Reno.

Coppa Italia Speed 2025, i risultati della tappa di Brughiero

– LA CLASSIFICA MASCHILE

Gian Luca Zodda (Fiamme Oro) Luca Robbiati (Stone Age) Alessandro Boulos (Gruppo Rocciatori Piaz) Alessandro Giorgianni (Etna Climbing Ragalna) Matteo Zurloni (Fiamme Oro) Francesco Ponzinibio (Equilibrium) Marco Rontini (Centro Sportivo Esercito) Samuele Graziani (On Sight)

– LA CLASSIFICA FEMMINILE