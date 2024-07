Arrampicata sportiva, Coppa del Mondo Speed 2024: Fossali trionfa a Briançon

Ludovico Fossali trionfa nello speed nella tappa di Coppa del Mondo di arrampicata sportiva a Briançon, in quello che è il 400esimo evento ufficiale del massimo circuito del climbing internazionale. E quindi non poteva non essere il più esperto in gara (47esima partecipazione in Coppa del Mondo per il 27enne trentino) a trionfare dopo il quinto posto nelle qualificazioni. L’Italia era partita bene e Matteo Zurloni si era preso la seconda piazza provvisoria alle spalle del kazako Aimir Maimuratov. Proprio quest’ultimo però è uscito di scena ai quarti di finale nel confronto con Leander Carmanns, sconfitto poi in semifinale proprio da Fossali (5.11 a 5.12) che nei turni precedenti aveva eliminato prima il connazionale Alessandro Boulous (dodicesimo nelle qualificazioni) e successivamente il cinese Jingjie Huang (falsa partenza). Nella finale per l’oro il classe 1997 è riuscito ad imporsi con un super 4.97 sullo spagnolo Erik Noya Cardona (5.06). Nella small final ad avere la meglio è stato il cinese Jianguo Long, che precedentemente aveva superato Zurloni. Fuori dalla fase finale invece Luca Robbiati e Gian Luca Zodda.

Al femminile il cammino delle azzurre si è invece interrotto ai quarti di finale. Giulia Randi e Beatrice Colli in qualificazione si erano piazzate rispettivamente al quinto e al settimo posto, mentre Agnese Fiorio si era accontentata dell’undicesima posizione. Nella fase finale Randi ha superato la spagnola Carla Martinez Vidal (caduta), mentre Colli è riuscita a superare l’ostacolo rappresentato dalla tedesca Franziska Ritter (6.94 a 7.27). Niente da fare invece per Fiorio, sconfitta dalla cinese Jimin Jeong (medaglia d’argento finale). Cinesi letali per le azzurre anche ai quarti. Giulia Randi è stata battuta da Lijuan Deng (6.62 a 6.92), poi medaglia d’oro, mentre Colli è stata battuta da Shengyan Wang (6.69 a 7.03).