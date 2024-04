Arrampicata sportiva, Coppa del Mondo boulder: gran secondo posto per Camilla Moroni in Cina

Splendido secondo posto per Camilla Moroni in Cina, nella finale della tappa di Coppa del Mondo di boulder. Medaglia d’argento per l’azzurra, che deve arrendersi soltanto alla fenomenale Janja Garnbret. La climber italiana, entrata stamattina tra le migliori sei, esordisce affrontando con una grinta incredibile un blocco complicato, inaccessibile per metà delle finaliste, ma non per lei, la francese Avezou e la Garnbret. Nel secondo blocco realizzano un top flash sia Garnbret che la cinese Zhilu Luo e la britannica Erin Mcneice. Camilla riesce comunque a superare il blocco e agguantare il top, però con 4 e 3 tentativi. Nel terzo blocco le atlete devono affrontare una placca in cui sono costrette ad un grande lavoro chirurgico sull’appoggio dei piedi e sul bilanciamento del corpo, come riporta la Federazione Italiana di Arrampicata Sportiva.

A concludere la competizione c’è un blocco durissimo, con una parete strapiombante e una sequenza molto impegnativa. Camilla purtroppo non riesce a tenere salda la presa per conquistare la zona, ma Luo, rivale per il podio, fallisce a sua volta e resta alle spalle: solo l’extraterrestre Garnbret riesce a realizzare un top flash anche su un blocco inaccessibile per tutte le altre, vincendo l’oro. Alle sue spalle, però, c’è una straordinaria Camilla Moroni, che così facendo inizia nel migliore dei modi la Coppa del Mondo e lancia un gran segnale in vista delle Qualifiche Olimpiche di Shangai (16-19 maggio) e Budapest (20-23 giugno) che mettono in palio gli ultimi pass per le Olimpiadi di Parigi 2024.