LIVE – Brasile-Cina: quarti Finals VNL femminile 2023 in DIRETTA

La diretta testuale live di Brasile-Cina, partita valevole per i quarti di finale delle Finals di Volleyball Nations League (VNL) femminile 2023. Le ragazze di Zé Roberto, quarte al termine delle tre settimane di fase preliminare, tornano in campo con l’obiettivo di vincere e passare il turno per tenere vivo il sogno di vincere il titolo. Non sarà però scontato superare la compagine cinese, quinta al termine della prima fase con lo stesso numero di vittorie delle brasiliane. Si preannuncia battaglia: chi vincerà la partita? L’appuntamento è per le ore 17.30 italiane di giovedì 13 luglio al College Park Center di Arlington, negli Stati Uniti. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita Brasile-Cina delle Finals di VNL femminile 2023 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

COME VEDERE LA PARTITA IN TV

FINALI VNL FEMMINILE 2023: CALENDARIO, ORARI, TV E STREAMING

TABELLONE FINALS: GLI ACCOPPIAMENTI

CALENDARIO COMPLETO VNL FEMMINILE 2023: DATE, ORARI E TV

CALENDARIO ITALIA VNL FEMMINILE 2023: DATE, ORARI E TV

REGOLAMENTO VNL 2023: LA FORMULA

VNL FEMMINILE 2023: RISULTATI E CLASSIFICA

PROGRAMMA AMICHEVOLI 2023 ITALIA FEMMINILE: DATE, ORARI E TV

CALENDARIO VOLLEY 2023: TUTTI GLI EVENTI

VOLLEY, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

BRASILE – CINA (inizia alle 17.30)

__________________________________________________________